Video: So stehen die OB-Kandidaten zu den wichtigsten Problemen in Hannover

Hannover

Beim ersten HAZ-Forum zur Wahl lieferten sich die drei Oberbürgermeisterkandidaten von SPD, CDU und Grünen einen Schlagabtausch zu den wichtigsten Themen und Problemen Hannovers. Ob Radverkehr, Sicherheit auf den Straßen, Wohnungsbau oder Genderstern: Sehen Sie hier im Video-Zusammenschnitt, welche Positionen die Kandidaten zu diesen Themen einnehmen:

Zweites HAZ-Forum am 28. August

Die anderen Kandidaten für die Oberbürgermeisterwahl in Hannoverstellen sich beim zweiten HAZ-Forum am Mittwoch, 28. August, vor. HAZ-Redakteur Conrad von Meding wird die Veranstaltung moderieren. Auch dieses HAZ-Forum findet im großen Saal der Volkshochschule in der Altstadt statt. An der Burgstraße 14 wird ab 19 Uhr diskutiert. Einlass ist um 18 Uhr.

Wenn Sie zum zweiten Forum kommen möchten, schreiben Sie uns eine E-Mail an hannover@haz.de. Der Eintritt ist kostenlos, eine Anmeldung ist erforderlich.

Auch Fragen an die Kandidaten können Sie uns schicken – ebenfalls an hannover@haz.demit dem Stichwort „OB-Wahl“. Oder Sie schreiben uns auf unserer Facebook-Seite eine Nachricht oder posten die Frage bei Twitter unter dem Hashtag #HannOB19.

Von red