Sie wollen mit ihrer Familie und ihren Freunden auch während der Corona-Krise in Kontakt bleiben – aber wissen noch nicht, wie Videotelefonie funktioniert? Oder was in Online-Chats zu beachten ist? Die HAZ bietet kostenlose Vorträge für HAZ-Leserinnen und -Leser zu den technischen Voraussetzungen an und gibt wertvolle Tipps.