Hannover

Ed Sheeran sieht mit seinem roten Wuschelkopf nicht gerade wie ein Weltstar aus. Auf seinen Konzerten setzt er – im Gegensatz zu vielen seiner Kollegen – nicht auf Feuerwerk und Knalleffekte. Ed Sheeran braucht nur eine Gitarre und eine sogenannte Loop-Station, auf der er vorab aufgenommene Tonspuren abspielt. Ansonsten baut der Brite voll und ganz auf seine Stimme und Texte – und genau das mögen die Fans von ihm.

Doch was sind die Lieblingslieder der Hannoveraner? Welchen Ed-Sheeran-Song haben sie als erstes im Ohr? Die HAZ hat sich vor den beiden Auftritten des Sängers am Freitag und Sonnabend umgehört – und die Fans einfach mal singen lassen. So viel steht fest: Sheerans Nummer-Eins-Hit „Perfect“ gehört auf jeden Fall zu den Favoriten.

Wird Sheeran die Lieblingssongs der Hannoveraner auch bei seinen Konzerten auf dem Messegelände bringen? Bei bisherigen Auftritten der Europatour standen die Titel jedenfalls auf dem Programm –auch bei seiner bisher einzigen Station in Deutschland am Hockenheimring.

Von dpa/HAZ