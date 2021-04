Hannover

Astrid und Stefan Jenke haben sich dick eingepackt. Die beiden gehören zu den wenigen Spaziergängern, die am Karfreitagvormittag am Maschsee unterwegs sind. „Jetzt ist es einfach angenehmer“, sagt die 51-Jährige Astrid Jenke. „Die Luft ist morgens noch frischer, und es ist einfach weniger los“, meint sie. Wenn nur nicht überall so viel Abfall herumliegen würde, wäre der Spaziergang in der frischen Luft perfekt gewesen, sagt Stefan Jenke.

Befürchtetes Gedränge am Maschsee bleibt aus

Stefan und Astrid Jenke sind am Freitag am Maschsee ziemlich allein. Quelle: Samantha Franson

Den Weg am Maschsee muss sich das Ehepaar fast nur mit Joggern teilen, auch am Mittag sind kaum Spaziergänger unterwegs. Das liegt sicherlich auch Wetter: War es in den vergangenen Tagen schon fast vorsommerlich warm in Hannover, so hat sich jetzt die Sonne hinter dicken Wolken verborgen. Das Thermometer erreicht gerade einmal sieben Grad, dazu weht ein eisiger Wind über den Maschsee, nicht gerade Flanierwetter zu den Feiertagen. Keine Spur vom Gedränge an den vergangenen Tagen mit schmeichelnden Temperaturen. Und keine Probleme für die Polizei.

Joggerin Nathalia Martens läuft einfach lieben morgens als später am Tag. „Ich fühl mich dann fitter“, berichtet die 42-Jährige. Das Wetter sei ihr bei der Seeumrundung eigentlich egal, meint Martens. Und sie setzte ihre Tour fort, teils laufend und dann auch mal schnell gehend.

Mehr Enten als Menschen im Maschpark

Noch mehr Ruhe ist nebenan im Maschpark. Am Karfreitag sind dort mehr Enten als Menschen unterwegs. Fast menschenleer wie hier sieht es an fast allen bei Spaziergängern und Picknickfreunden beliebten Orten in Hannover aus. Am Ihme-Ufer sind keine Spaziergänger zu finden, dort sind nur Radfahrer unterwegs. Und auch in den Tierpark haben sich nur wenige Familien verirrt.

Ein bisschen mehr Trubel war dagegen im Zoo: Bis zum Nachmittag kamen dort 2200 Besucher, nur knapp unter der vom Zoo wegen Corona selbst gesetzten maximalen Grenze von 2500 Besuchern pro Tag. Derzeit öffnet der Zoo nur für Jahreskarteninhaber. Ab dem 12. April können dann auch wieder Besucher mit Tageskarten in den Zoo.

Die weiteren Aussichten: Bedeckt, kühl – und Schneeregen am Ostermontag?

Und es sieht so aus, als wenn das Wetter dem Bedürfnis der Hannoveraner nach Bewegung an frischer Luft auch an den Feiertagen enge Grenzen setzt. Lediglich für Sonnabend rechnen die Meteorologen mit ein bisschen Sonnenschein und etwas höheren Temperaturen, das bedeutet bei der Wetterlage maximal 12 Grad in Hannover. Am Sonnabend soll der Himmel überwiegend bedeckt bleiben, und es wird mit acht Grad sogar noch etwas kühler. Der Ostermontag ist nach der bisherigen Prognose für einen Aufenthalt draußen noch weniger geeignet: Es wird so richtig ungemütlich. Den ganzen Tag kann es regnen, vielleicht sogar gemischt mit Schneeflocken, der Wind frischt kräftig auf, und die Temperatur sinkt auf Werte von unter fünf Grad.

Von Mathias Klein