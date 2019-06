Aus der Stadt Viel mehr Grün So wird das neue Steintor aussehen – vielleicht Der Wettbewerb für die Neugestaltung von Hannovers umstrittenstem Platz hat begonnen. Acht Büros entwickeln Ideen – aber einige Grundsätze stehen jetzt schon fest.

So könnte der Steintorplatz künftig aussehen – aber genau so wird es sicherlich nicht werden. Dies ist eine Skizze zur Bürgerbeteiligung die am Donnerstag, 27. Juni 2019, auf dem Platz vorgestellt wurde. Markant sind das angedeutete (rote) Dach mitten auf dem Platz, unter dem Veranstaltungen stattfinden könnten, sowie der rote Bogen zur Langen Laube, der ein Steintor symbolisieren könnte. Die Randbebauung ist in der Skizze bereits aufgestockt, Massimos Eiscafé ist ebenso geblieben wie Bratwurst Glöckle. (Plan abfotografiert, daher die Faltkanten). Quelle: Conrad von Meding