Viele Corona-Regeln enden: Das gilt nach dem 2. April in Niedersachsen

HannoverWo gilt ab dem Wochenende noch die Maskenpflicht?

In Kranken- und Pflegeeinrichtungen, Heimen, Arztpraxen sowie im öffentlichen Personennahverkehr. Der aktuelle Entwurf der Corona-Verordnung des Landes sieht weiterhin eine Maskenpflicht in Bus und Bahn vor, im Einzelhandel wird die Maske voraussichtlich wegfallen. Die neue Verordnung soll im Laufe der Woche fertiggestellt werden und am Sonntag in Kraft treten.

Und wo ist der Zutritt nur mit negativem Test gestattet?

Die Testpflicht gilt nur noch in Kranken- und Pflegeeinrichtungen, Heimen und Justizvollzugsanstalten.

Was gilt künftig für Kitas und Schulen?

Hier entfällt mit dem neuen Bundesinfektionsschutzgesetz die Maskenpflicht für das Bildungswesen, also für Schulen und Kindertagesstätten. Sebastian Schumacher aus dem Kultusministerium sagt: „Insofern können alle Schülerinnen und Schüler nach den Osterferien ohne Mund-Nase-Bedeckung in die Schule kommen – sie müssen die Maske aber nicht weglassen. Es ist ausdrücklich möglich, weiterhin Maske zu tragen. Insbesondere nach den Ferien, in welchen oftmals eine Vielzahl von Kontakten und Reisetätigkeiten stattfinden, kann sich diese Schutzmaßnahme als sehr wirksam erweisen.“

Fällt damit auch die Testpflicht an Niedersachsens Schulen und Kitas weg?

Nein. Nach den Osterferien – erster Schultag ist am 20. April – plant das Land eine Woche lang tägliche Tests für alle Schülerinnen und Schüler. „Mit den täglichen Testungen schöpfen wir das Höchstmaß an Sicherheit aus, welches der Bundesgesetzgeber noch lässt. Wir gehen davon aus, erneut eine beträchtliche Anzahl an Infektionen hierdurch zu entdecken und durch die häusliche Testung eine Weiterverbreitung über den ÖPNV und in der Schule zu verhindern“, so Ministeriumssprecher Schumacher. Nach der Testphase werde es ein freiwilliges Testangebot im Schulbereich geben. Die dreimal wöchentliche Kita-Testpflicht für Kinder ab drei Jahren soll laut Ministerium bis Ende April verlängert werden. Auch in diesem Bereich soll danach auf freiwillige Tests übergegangen werden.

Wie viele Personen dürfen sich künftig noch treffen und was gilt für Veranstaltungen wie zum Beispiel Osterfeuer?

Hier seien keine Einschränkungen mehr geplant, heißt es bei der Region Hannover: „Trotzdem empfehlen wir überall dort eine Maske zu tragen, wenn der Abstand zu anderen Personen nicht sichergestellt werden kann.“

Wie hoch ist die aktuelle Inzidenz in der Region Hannover und welche Altersgruppe ist besonders oft infiziert?

Wie das RKI mitteilt, liegt die tagesaktuelle Inzidenz in der Region Hannover bei 1815,2. „Eine bestimmte Altersgruppe sticht aktuell nicht besonders hervor. Zuletzt hatte die Altersgruppe der Zehn- bis 19-Jährigen mit 3299 die höchste Inzidenz“, heißt es bei der Region. Landesweit ist die Inzidenz bei Kindern und Jugendlichen weiter besonders hoch, sagte Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD) am Dienstag: „Bei den Sechs- bis Elfjährigen liegt die Sieben-Tage-Inzidenz derzeit bei rund 3100, bei den 12- bis 19-Jährigen bei mehr als 2800.“

Was passiert, wenn die Zahlen doch wieder massiv steigen?

Dazu sagt der Regionssprecher: „Dann hat der Landtag die Möglichkeit, die Hotspot-Regelung in Kraft zu setzen. Diese ermöglicht dann lokale Verschärfungen der allgemeinen Corona-Regeln.“

Ändert sich künftig etwas am Vorgehen, wenn ein Corona-Test positiv ausfällt?

Auch ab dem 3. April ändere sich am bisherigen Prozedere nichts, sagt Regionssprecher Christoph Borschel: „Wer einen positiven Schnelltest hat, sollte sich in häusliche Isolation begeben, muss einen PCR-Test machen und sofern dieser positiv ist, sich für 10 Tage in Quarantäne begeben.“ Die Betroffenen dürfen das Haus nur verlassen, wenn sie zum Arzt gehen oder einen PCR-Test machen.

Gilt die Quarantäne erst, wenn man vom Gesundheitsamt einen Bescheid erhalten hat?

Nein. Infizierte müssen sich ohne Anordnung vom Gesundheitsamt eigenverantwortlich absondern. Das gilt per Allgemeinverfügung ebenfalls für Kontakt- oder Verdachtspersonen. Deshalb braucht es keine besondere Information vom Gesundheitsamt. Als Nachweis – zum Beispiel für den Arbeitgeber oder die Schule – reicht der positive PCR-Test.

Was ist, wenn keine Symptome vorliegen?

Wer sich infiziert hat, aber trotzdem wohl fühlt, kann von zu Hause aus – sofern das möglich ist – weiterarbeiten. Gesundheitsexperten raten allerdings zur Vorsicht: Jede und jeder sollte sich selbst gegenüber ehrlich sein. Fehlen Symptome, darf der Arzt keine Krankschreibung vornehmen – das gilt auch, wenn ein positives Testergebnis vorliegt. In diesen Fällen sollte mit dem Arbeitgeber besprochen werden, wie die Quarantäne-Maßnahme auch ohne Krankmeldung individuell geregelt werden kann.

Was gilt für Kontaktpersonen von Infizierten?

Auch weiterhin müssen sich Kontaktpersonen absondern, wenn sie nicht von der „Kontakt-Quarantäne“ ausgenommen sind, weil sie asymptomatisch sind und über einen Impf- oder Genesenennachweis verfügen, das gilt beispielsweise für Geboosterte. Die Region rät jedoch: „Im Falle von Infektionen im eigenen Haushalt sollten die Kontakte eingeschränkt und abgewogen werden, welche Kontakte wirklich notwendig sind.“

Wie lange dauert die Quarantäne?

Laut niedersächsischem Gesundheitsministerium müssen sich Personen, die sich mit dem Coronavirus infiziert haben, in der Regel zehn Tage in häusliche Isolation begeben. Die Isolation darf grundsätzlich nur dann beendet werden, wenn die Betroffenen mindestens 48 Stunden symptomfrei sind. Der Impfstatus der erkrankten Person hat keine Auswirkungen auf die Pflicht zur Isolation. „Weiterhin kann man sich nach sieben Tagen mit einem negativen Schnelltest freitesten und damit die häusliche Isolation verkürzen“, so Christoph Borschel.

Und was passiert bei Verstößen?

„Wer gegen die Regeln verstößt, muss mit einem Ordnungswidrigkeitsverfahren rechnen, bei dem dann der Bußgeldkatalog des Landes greift“, erläutert der Regionssprecher. Ein erstmaliger Maskenverstoß werde demnach mit einem Bußgeld in Höhe von 150 Euro geahndet, bei erstmaligen Quarantäne-Verstößen bei unter 18 jährigen ist ein Bußgeld von 750 Euro, ab der Volljährigkeit ab 1000 Euro vorgesehen. Borschel: „Im Wiederholungsfall wird der Strafrahmen deutlich erhöht.“

Wie geht es mit den Corona-Impfungen weiter?

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) wirbt EU-weit für eine vierte Corona-Impfung für alle ab 60 Jahren. „Wir dürfen nicht vergessen, dass die Covid-Pandemie nicht zu Ende ist in Europa. Wir haben sehr hohe Fallzahlen, wir haben leider auch sehr hohe Sterbezahlen“, sagte der SPD-Politiker am Dienstag am Rande von Beratungen mit seinen EU-Kollegen in Brüssel. Er wolle eine Diskussion anstoßen, „ob wir nicht eine europäische Empfehlung für die vierte Dosis der Impfung bekommen bei den Über-60-jährigen“. In dieser Altersgruppe könne dadurch die Sterblichkeit im Vergleich zur dritten Dosis noch einmal um 80 Prozent reduziert werden, wie Daten aus Israel ergeben hätten, sagte Lauterbach.

Was empfiehlt aktuell die Ständige Impfkommission (Stiko)?

Die Stiko empfiehlt derzeit eine vierte Impfung für über 70-Jährige, Bewohnern von Altenheimen und Menschen mit Immunschwäche-Krankheiten ab fünf Jahren. Ebenso gilt die Empfehlung für Beschäftige in Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen, insbesondere wenn sie in direkten Kontakt mit Patienten kommen. Bei gesundheitlich gefährdeten Menschen soll die erneute Auffrischungsimpfung demnach frühestens drei Monate nach der ersten Auffrischungsimpfung verabreicht werden, bei Beschäftigten im Gesundheitswesen frühestens nach einem halben Jahr.

Von Britta Lüers