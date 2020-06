Hannover

Viele Niedersachsen würden im Ruhestand ihre Wohnung gern gegen eine kleinere tauschen – wenn es ein ausreichendes und günstiges Angebot gäbe. Das hat eine bundesweite Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov im Auftrag des Immobilienentwicklers Pantera ergeben. Allein in Hannover, wo es rund 60.000 reine Seniorenhaushalte gibt, in denen ausschließlich Menschen über 65 Jahre leben, könnten so demnach fast 400.000 Quadratmeter dringend benötigte Wohnfläche vor allem für Familien frei werden.

Mehr Wohnraum für Familien

Allein lebende Ruheständler mit Immobilieneigentum leben der Untersuchung zufolge trotz des im Alter deutlich sinkenden Platzbedarfs bundesweit im Schnitt auf 100 Quadratmetern. Der hohe Wert wird damit erklärt, dass oft der Lebenspartner verstorben ist und in vielen Fällen zuvor auch Kinder im Haushalt gelebt haben. „Bietet man diesen Menschen durch passgenaue Projektentwicklungen attraktive Alternativen auf kleinerem Raum, kann in den bisher genutzten Immobilien insbesondere für größere Familien neuer Wohnraum entstehen“, sagt Pantera-Vorstand Michael Ries. Als angemessene Größe werden rund 60 Quadratmeter für Alleinlebende und 75 Quadratmeter für Paare angenommen – in solchen Wohnungen lebten über 65-Jährige im Durchschnitt zur Miete.

Die Niedersachsen hängen im Bundesländer-Vergleich bei den Vorstellungen fürs Wohnen im Alter stark am Wohnen auf dem Land. 35 Prozent wollen in ländlicher Umgebung wohnen. Das ist der zweithöchste Wert nach Rheinland-Pfalz, deutschlandweit sind es 26 Prozent. Dabei achten die Niedersachsen bei der Frage nach dem passenden Alterswohnsitz ganz besonders aufs Geld. 84 Prozent halten die „angemessenen Wohnkosten“ für sehr oder sogar äußerst wichtig, damit liegen sie zusammen mit den Berlinern in dieser Frage ganz oben. Deutschlandweit liegt der Wert bei 79 Prozent. Danach folgen Spaziermöglichkeiten im Grünen, eine breite ärztliche Versorgung in der Nähe, sowie fußläufige Einkaufsmöglichkeiten zum täglichen Bedarf. Dagegen zählen die räumliche Nähe zu Familienmitgliedern, zu Gastronomie oder Kulturangeboten rund die Hälfte weniger.

Senioren in Niedersachsen sind Spaziermöglichkeiten im Grünen besonders wichtig. Quelle: Ralf Robertm Pixabay (Archiv)

Wohnen mit Service ist gefragt

In Niedersachsen sind der Studie zufolge überdurchschnittlich viele Fälle bekannt, in denen ein älterer Mensch noch alleine in einem Haus oder einer Wohnung lebt, wo er zuvor mit einer Familie beziehungsweise mehreren Menschen zusammengewohnt hat. Für mehr als die Hälfte kommt im Alter ein sogenanntes Serviced Appartement, bekannter unter dem Namen Betreutes Wohnen, in Betracht, also eine Ein- bis Drei-Zimmer-Wohnung mit bei Bedarf hinzu buchbaren Dienstleistungen wie etwa Reinigungs- und Wäscheservice, Einkaufshilfen und Notfallüberwachung.

Die Umfrageergebnisse der Studie „Neues Wohnen 2020“ basieren auf einer repräsentativen Online-Erhebung von YouGov im April 2020, an der 2095 Personen ab 18 Jahren teilnahmen. Kombiniert wurden sie mit Zensus- und Mikrozenzus-Daten des Statistischen Bundesamtes.

Von Gabriele Schulte