In der Werkstatt des Vereins Werft 64 sitzen normalerweise viele Mädchen und Jungen zum Basteln. Aber das ist in der Corona-Krise nicht möglich. Deshalb haben die Ehrenamtlichen jetzt gut 80 Überraschungstüten mit Osterbastelmaterial gepackt. Die Hälfte davon ging an Kinder in der Flüchtlingsunterkunft Vinnhorst.