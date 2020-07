Hannover

Der Kaffee kommt mit gelber Schaumkrone und sieht aus wie ein Kunstwerk. Egg-Presso nennt Thi Hoa Nguyen die Kreation aus ihrem Heimatland Vietnam. Statt Milch schlägt sie Eigelb auf, schichtet die Creme auf den Espresso und streut Kakaopulver drauf. „Natürlich verwenden wir nur Bio-Eier“, sagt die 31-Jährige, die zusammen mit ihrem Mann das Viet Kafé in der Knochenhauerstraße betreibt. Es gibt viel zu entdecken in dem kleinen, aber feinen Kaffeehaus, das im September vergangenen Jahres in der Altstadt Hannovers eröffnete.

Viel Grün und eine geschmackvolle Einrichtung machen das Viet Kafé aus. Quelle: Samantha Franson

Anzeige

Orangen- und Zitronenbäumchen zieren das Café

Pflanzen ranken von der Decke, Zitronen- und Orangenbäumchen zieren den Gastraum. „Bitte nicht berühren“ steht auf auf einem Zettel an den Gewächsen. „Manche Gäste denken, dass die Pflanzen künstlich sind“, sagt Nguyen. An diesem Sonnabend ist die Außenterrasse nahezu voll besetzt, innen sind noch ein paar Plätze auf den gemütlichen Sesseln frei. „Es geht allmählich wieder los“, sagt die Inhaberin des vietnamesischen Kaffeehauses. Zwei Monate habe sie wegen der Corona-Pandemie schließen müssen, danach hielt sich der Ansturm in Grenzen. „Die Menschen hatten noch Angst vor Ansteckung“, sagt sie.

Weitere HAZ+ Artikel

Kaffee wird am Platz gefiltert

Vietnam ist ein Anbauland für Kaffeebohnen. Den klassischen vietnamesischen Kaffee serviert Nguyen mit einem Aluhütchen. Aus der Filterkonstruktion tröpfelt braune Flüssigkeit ins Glas. Angenehm mild und doch kräftig schmeckt der Phin Kafe. Bei jungen Leuten, von denen viele auf der Terrasse sitzen, sei der Kokoskaffee besonders beliebt, sagt Nguyen. Dabei handele es sich um kalten Kaffee verfeinert mit Eis und Kokosmilch. Auch Teespezialitäten stehen auf der Karte, etwa Kräutertee mit jungen Grünteeknospen und Blumenblüten.

Unbedingt probieren: Kokoskaffee (v.li.), Egg-Presso und ein klassischer vietnamesischer Phin Kafe mit Alufilter. Quelle: Samantha Franson

Zum Kaffee passt Küchlein auf Süßkartoffel-Basis

Zu den Kaffespezialitäten serviert Nguyen keine schweren Cremetorten, sondern Bao. Das ist eine Art Küchlein auf Süßkartoffel-Basis mit salziger oder süßer Füllung. Die Konsistenz erinnert ein wenig an Germknödel. Für den größeren Hunger gibt es Banh mi, Baguettes mit Garnelen, Hühnchen oder vegetarischen Pasteten. „Alles frisch, gesund und gut für die Verdauung“, sagt die 31-Jährige lächelnd.

Die Kreidetafel zeigt nicht nur aktuelle Snacks, sondern auch die Lage des Kaffee-Anbaugebiets. Quelle: Samantha Franson

Zusammen mit ihrem Mann hat sie in Mannheim Wirtschaft studiert. Danach lebte das Paar eine Zeit lang in Frankfurt. Als Nguyen ihre Schwester in Hannover besuchte, bemerkte sie, dass in der Knochenhauerstraße ein Laden leer stand. Da erwuchs die Idee, ein vietnamesisches Kaffeehaus zu eröffnen. „Schon während des Studiums haben wir häufig in der Gastronomie gearbeitet und unsere Erfahrungen gesammelt“, sagt sie.

Jetzt hofft Nguyen auf den Weihnachtsmarkt. Im vergangenen Jahr fanden etliche Weihnachtsmarktbesucher auch den Weg in ihr Café. „Wir haben gut Geld verdient“, sagt sie. Ob der Budenzauber auch in diesem Jahr stattfinden kann, bleibt wegen der Corona-Pandemie aber abzuwarten.

Von Andreas Schinkel