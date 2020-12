Vinnhorst

Das Bauprojekt an der Hartungstraße hat bei Anliegern einigen Ärger verursacht. Anwohner in der benachbarten Straße Eggewiese sollten 26 Monate nicht mehr vor ihren Häusern halten dürfen. Wegen des geplanten Neubaus auf dem Eckgrundstück hatte die Stadtverwaltung bis 31. Dezember 2022 ein absolutes Halteverbot auf beiden Straßenseiten erlassen. „Die Schilder standen bereits einen Monat lang, bevor es langsam mit den Arbeiten losging“, berichtete Anwohnerin Cornelia Fisahn jüngst noch einmal im Bezirksrat Nord.

In dem betroffenen Straßenabschnitt der Eggewiese von Hartungstraße bis Auwiese war das Halten unter der Woche nur noch vor 6 oder nach 18 Uhr erlaubt. Nach einem Ortstermin hat sich die Situation nun verbessert. Das Halteverbot auf beiden Straßenseiten gilt in der Eggewiese nur noch entlang des Baustellen-Grundstücks. „Für einen reibungslosen Bauablauf ist das beidseitig notwendig“, erläuterte Stadtbezirksmanager Stefan Kaczmarek. Wenn die Bauarbeiten fortschreiten, sei eventuell eine zweite Zufahrt notwendig.

Anzeige

Warum Halteverbot bis 2022?

In der Hartungstraße sind die Schilder ganz verschwunden. Nach einem Artikel im Stadt-Anzeiger über das Problem bekamen Cornelia Fisahn und die anderen Nachbarn Post von der Baufirma. „Der Bauleiter will weitere Halteverbote jetzt nur noch befristet beantragen, wenn es dafür einen Anlass gibt“, berichtet Fisahn.

In der Bezirksratssitzung fragte CDU-Fraktionschefin Angelika Jagemann die Mitarbeiter der Stadtverwaltung, warum das Halteverbot denn bis Ende 2022 angesetzt wurde. „Das kommt mir auch merkwürdig vor, besonders, wenn noch kein Bagger da steht“, sagte Stadtplanerin Erdmann.

Dass in der Straße nun weniger Autos parken und Poller zur Verkehrsberuhigung entfernt wurden, verleitet offenbar dazu, die Eggewiese wieder verstärkt als Schleichweg zu nutzen. „Ab nachmittags sehe ich vom Küchenfenster aus die Autofahrer, die von der Beneckeallee in Richtung Friedenauer Straße durchrasen. Das ist ein Unding“, sagt Fisahn.

Politik will Raser ausbremsen

Die CDU-Fraktion stellte deshalb einen Antrag zu weiteren Veränderungen. Das absolute Halteverbot soll in ein eingeschränktes Halteverbot umgewandelt werden, damit Anlieger auch werktags von 6 bis 18 Uhr kurz zum Beladen ihres Wagens oder Aussteigen stoppen können. Außerdem soll die Stadt Ausnahmen vorsehen, wenn Anlieger umziehen oder Container zum Entrümpeln aufstellen wollen. Die Eggewiese solle zudem nur noch für Anliegerverkehr frei sein, um durchfahrende Autos auszubremsen. Der Bezirksrat befürwortete den Antrag einstimmig.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion.

Die B&T Immobilien GmbH aus Hannover baut auf dem Grundstück ein Mehrfamilienhaus mit 23 Wohnungen und einer rund 165 Quadratmeter großen Gewerbefläche. Auf dem Eckgrundstück gab es vorher eine ebenerdige Ladenzeile mit Arztpraxis und Pflegedienst. Jetzt entsteht ein Neubau mit drei Geschossen in Ost-West-Ausrichtung mit Satteldach, der in Höhe und Ausdehnung den benachbarten Wohnhäusern in der Hartungstraße entspricht. Die Fertigstellung ist zum Frühjahr 2022 geplant.

Von Bärbel Hilbig