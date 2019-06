Hannover

Ein etwa 50 Jahre alter Mann hat am Dienstag in Vinnhorst versucht, an die Ersparnisse einer 81-jährigen Frau zu gelangen. Die Seniorin setzte sich aber mutig zur Wehr und schlug den Täter mit einem Kleiderbügel in die Flucht.

Der etwa 1,70 Meter große Mann hatte gegen 12.50 Uhr an der Wohnungstür der 81-Jährigen in der Straße Kolkhof geklingelt und sich als Wasserwerker ausgegeben. Auf diese Weise versuchte er, in die Wohnung der Seniorin zu gelangen. Als die 81-Jährige sich dem Mann in den Weg stellte, drängte er sie in die Wohnung, drehte im Bad und in der Küche die Wasserhähne auf und verschwand in Schlafzimmer.

Die 81-Jährige nahm einen Kleiderbügel und drohte dem Mann damit, die Polizei zu verständigen. Der angebliche Wasserwerker hatte im Schlafzimmer bereits seine Beute entdeckt. Um was es sich dabei handelt, will die Polizei nicht sagen. Anschließend schubste er die Seniorin gegen einen Schrank. Die 81-Jährige schlug dann so lange mit dem Bügel auf den Trickbetrüger ein, bis dieser seine Beute fallen ließ und flüchtete. Die Frau beobachtete anschließend, wie der Täter auf der Straße in einen dunkel lackierten VW stieg, der dort offenbar gewartet hatte, und in dem Auto davon fuhr.

Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts des versuchten Raubes. Der Trickbetrüger ist korpulent und war mit einer Jeans, einem grauen T-Shirt und einer dunkelblauen Arbeitsjacke bekleidet. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Nummer (0511) 1 09 55 55 entgegen.

Zur Galerie Jedes Jahr erbeuten Trickbetrüger riesige Geldsummen. Das sind ihre Tricks.

Von Tobias Morchner