Eigentlich wollte sie für höchstens ein Jahr nach Hannover kommen. Vier Jahre ist das nun her. Aber jetzt ist Nike Strümpel mit ihrem Vintage-Möbelladen The Danish Girl auf dem Absprung. Schon im August zieht die 35-Jährige gen Süden, München soll neuer Lebens- und Arbeitsmittelpunkt werden. „Wohnung und Laden habe ich schon, aber ich verschwinde hier auch nicht ganz“, sagt Nike Strümpel. Das gerade etwa 40 Quadratmeter große Ladenlokal in der Goebenstraße 42 schließt zwar, Online-Shop und Instagram-Account bleiben aber geöffnet.

Leidenschaft für Vinbtagemöbel

Dänisches Design und Möbel waren schon immer die Leidenschaft der 35-Jährigen. Zwar hat sie nach dem Schulabschluss in Gehrden und Aufenthalten in Hamburg und Tansania in Berlin Politikwissenschaften studiert, „aber auch dort hatte ich bereits einen eigenen kleinen Laden.“ Nike Strümpel liebt Designklassiker und Vintagemöbel aus Dänemark, Accessoires besorgt sie vorwiegend in Indonesien, und die alten Teppiche stammen aus der Türkei und Marokko.

Nach Hannover ist sie vor vier Jahren wegen ihres Freundes gezogen, ganz zufällig haben die beiden damals eine leeres Geschäft in Linden-Nord entdeckt. „Der Laden war genau das Richtige“, schwärmt Strümpel. Zwar wachse die Kundschaft in Hannover eher langsam, „aber der Markt entwickelt sich eindeutig. Sonst wäre ich auch nicht vier Jahre erfolgreich hier geblieben.“ Und eine Zeit lang sogar in zwei Geschäften, denn Nike Strümpel hat ihr Lister Wohnzimmer eröffnet, als der Landen in Linden noch nicht geschlossen war. Laufkundschaft gibt es in der ruhigen Seitenstraße zwar weniger, „dafür kommen viele Kunden gezielt. Außerdem bin ich hier in einem Dreieck zwischen Kita, Schule und Kinderarzt und bediene darüber hinaus mit meinen Einzelstücken eine Nische.“

Drang nach Veränderung

Nike Strümpel setzt in ihrem Sortiment auf neues Altes, auf Individualität und Details, wie auch in ihren eigenen vier Wänden. „Ich schätze, ich bin meine beste Kundin.“ Neben ihrem kleinen Laden in der List bietet sie Einrichtungsberatungen an, „ein Bereich, der definitiv immer stärker nachgefragt wird.“ Warum sie jetzt geht, wo es gewissermaßen doch am Schönsten ist, erklärt die junge Unternehmerin mit ihrem Drang nach Veränderung. „Mich zieht es immer weiter, ich weiß auch nicht was nach München kommt, aber vermutlich kommt etwas.“

Der 36 Quadratmeter große Laden – „nur in einem kleinen Raum sieht man, wie groß ein Möbelstück wirklich ist und erlebt daheim keine böse Überraschung“ – in der Goebenstraße 42 mit dem schönen kleinen Vorgarten ist bereits weitervermietet. Sina Meyer wird hier künftig ihre selbst gefertigten Schmuckstücke und Trauringe anbieten. Vintagemöbel, Kissen, Schalen und Vasen gibt es noch bis zum 1. August, „vieles ist natürlich im Sale, der Rest wird mit in den Süden genommen“, sagt Nike Strümpel. Kunden können mittwochs bis freitags zwischen 11 und 17 Uhr sowie sonnabends zwischen 10 und 16 Uhr und rund um die Uhr auf www.thedanishgirl.de stöbern.

Von Susanna Bauch