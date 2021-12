Hannover

Die Operation ist bestens vorbereitet. Diagnose Prostatatumor, Operation Prostataentfernung. Der Patient schläft bereits, der Anästhesist hat die Werte im Blick, der technische Operationsassistent sitzt am OP-Tisch vor einem Monitor und wartet auf seinen Einsatz. Nur der Operateur sitzt nicht beim Patienten, sondern an einer Konsole. Vier Roboterarme, sterilisiert verpackt und am Ende mit Werkzeugen für den minimalinvasiven Eingriff bestückt, führen in den Unterleib des Kranken. Urologe Sebastian Edeling bringt sie zuverlässig an die richtige Stelle. Er bedient den Operationsroboter „DaVinci“ aus einer dunklen Ecke im Operationssaal über Joystick und Konsole.

Die Kommandos gibt der Operateur

Der Arzt trägt keine Schuhe, auf Strümpfen hat er die Pedale für die Steuerung von „DaVinci“ besser unter Kontrolle. „Viele glauben, bei einer Roboteroperation würde die Maschine selbstständig arbeiten. Sie hilft uns aber nur, die Kommandos gibt der Operateur“, betont Edeling, der im Vinzenzkrankenhaus seit einem Jahrzehnt mit der OP-Konsole arbeitet und bereits etliche Kollegen auf dem Gerät geschult hat. Die Klinik in Kirchrode war vor zehn Jahren die erste in der Region, die ein „DaVinci“-Robotersystem für Operationen angeschafft hat – und ist auch ein ausgewiesenes „DaVinci“-Zentrum. In erster Linie werden mithilfe der modernen Technik Eingriffe im Kleinen Becken vorgenommen – „Prostataentfernung und Blasenoperationen“, wie Edeling erläutert. Im Oktober wurde Patient Nummer 2500 mit dieser Methode von einem Karzinom der Prostata befreit.

Das kann das „DaVinci“-Operationssystem Die radikale Entfernung der Prostata bei Prostatakrebs ist eine anspruchsvolle Operation, die sowohl den Patienten vom Tumor heilen, aber auch wichtige Funktionen wie Kontinenz und Erektionsfähigkeit erhalten soll. Aufgrund der größeren Präzision, geringerer Komplikationen und besseren Ergebnissen bezüglich Heilung, Kontinenz und Erektionsfähigkeit werden in den USA bereits mehr als 95 Prozent aller Prostataentfernungen mit dem „DaVinci“-Operationssystem durchgeführt. Das System kombiniert die Vorteile der minimalinvasiven Chirurgie mit sogenannten High-Definition-3-D-Visualisierungstechniken. „DaVinci“ ermöglicht den Ärzten, schonend an Stellen zu operieren, die äußerst präzises Vorgehen erfordern. Der Arzt bedient dazu einen Computer, der die Befehle an Operationsarme und einen Kameraarm weitergibt. Diese verfügen über ausgefeilte Bewegungsmechaniken und hocheffiziente Filter. Sie sind ebenso beweglich wie eine menschliche Hand, dabei aber sehr viel exakter. Das Operationssystem führt keinen einzigen Schritt selbstständig aus. Seit Oktober 2011 wird im Vinzenzkrankenhaus als erste Klinik in der Region Hannover die radikale Prostataentfernung mit dem System durchgeführt. Als Ausbilder für „DaVinci“-Operationen ist das Team aus Hannover in ganz Deutschland unterwegs und hat bereits zahlreiche OP-Teams angeleitet. Seit 2013 wird im „DaVinci“-Zentrum am Vinzenzkrankenhaus als offiziell erster Klinik deutschlandweit auch die Entfernung der Harnblase mit einer roboterassistierten Anlage einer Neoblase oder eines künstlichen Ausgangs angeboten. Im „DaVinci“-Zentrum Hannover Mitte des KRH Klinikums Siloah wird ebenfalls seit 2014 per Roboter operiert. Hier hat man sich im zertifizierten Zentrum auf eine größtmögliche Schonung der Körperfunktionen besonders bei der Behandlung von Prostatakrebs, Blase und Niere spezialisiert. Ein Schwerpunkt sind komplexe Eingriffe wie die sogenannte intrakorporale Neoblase – eine Operation, bei der innerhalb des Körpers eine neue Harnblase hergestellt wird.

„In den Anfängen hat so eine „DaVinci“-Operation bis zu fünf Stunden gedauert, mittlerweile kommen wir meist mit 90 Minuten aus“, sagt Operateur Edeling. Durch eine Art mikroskopische Brille hat er das Körperinnere rund um das befallene Organ im Blick, „zehnfach vergrößert und dreidimensional“. Abgesehen von der weitaus besseren Sicht in das Kleine Becken sei die robotergestützte Operation viel präziser und sicherer. „Zum einen müssen wir den Bauch nicht öffnen, sondern arbeiten minimalinvasiv, was zu weit weniger Blutverlust führt, wir brauchen kaum noch Konserven. Zum anderen gleicht das Gerät jede händische Unsicherheit sofort aus – ich habe also definitiv ein ruhigeres Händchen“, erklärt Edeling.

Mehr als 300 robotergestürzte Operationen im Jahr

Auf dem Monitor ist für den Laien vor allem viel Fett- und anderes Gewebe zu erkennen. Blutgefäße, Adern und schließlich auch das befallene Organ. Edeling steuert Schere und Greifer, die an den Roboterarmen befestigt sind, routiniert an der Konsole. Die Schnitte sind schnell gemacht, der Operationsassistenz Mateusz Luzynski achtet bei dem Patienten darauf, dass etwa der Urinkatheter nicht vorfällt und überschüssiges Gewebe abgesaugt wird. „Mehr als 350 Operationen machen wir mit ,DaVinci’ mittlerweile pro Jahr“, sagt Mediziner Edeling. Viele Patienten schauten sich längst bewusst nach einem Zentrum mit diesem technischen Angebot um. „Der minimalinvasive Eingriff sorgt ja auch dafür, dass viele Nerven und Gefäße geschont werden, die etwa für eine Erektion und die Blasenentleerung zuständig sind.“ 95 Prozent der Patienten könnten nach kurzer Trainingszeit den Urin wieder komplett halten.

Die rund einen Zentimeter langen Instrumente haben derweil unter Edelings professioneller Führung die Prostata freigelegt, die dann komplett entfernt und in einen Bergebeutel zur weiteren pathologischen Untersuchung befördert wird – per Robotergreifarm. Auch zehn Lymphknoten werden entnommen. Mit den Füßen steuert Edeling die Kamera für seine Innensicht, mit den Händen die Werkzeuge. Bei herkömmlichen Operationen seien früher drei Ärzte anwesend gewesen, „jetzt kann ich so einen großen Eingriff als Arzt alleine bewältigen“. Ohne Assistenz allerdings gehe natürlich gar nichts – früher wie heute.

Ein bisschen wie an der Playstation

Dennoch bleibt die Operation komplex. „Es gibt viele Schritte und etliche Hürden, die Bedienung des Roboters bedarf präziser Schulungen“, sagt Edeling. „Es ist schon ein bisschen so wie an der Playstation, immer wieder spannend“, meint der Urologe mit dem Humor des routinierten Operateurs. Mit zügigen Bewegungen lässt er die Roboterinstrumente nun die Verbindung von Harnröhre und Blase per Naht wiederherstellen, Assistent Luzynski legt Edeling via Bildschirm Clips zur Gewebemarkierung bereit, zudem Nadel und OP-Faden. Die beiden sehen dieselben Bilder auf ihren Monitoren, sie können auch miteinander kommunizieren – allerdings ist das Team so professionell und routiniert, dass es kaum Worte braucht.

Edeling ist fast fertig. Greifinstrument und Schere bewegt er noch einmal durch das Becken des Patienten, um die Naht zu beenden, dann ist auch schon Schluss. „Morgen wird der Mann schon vier Stunden lang über den Flur laufen. Wenn alles normal verläuft, kann er in drei Tagen nach Hause entlassen werden“, betont der Experte. „DaVinci“ ist zwar teuer (rund 2 Millionen Euro Anschaffungskosten plus 170.000 Euro jährliche Wartung) und eine tumorbedingte Prostataentfernung damit kostet die Krankenkassen rund 9000 Euro – aber der Eingriff sei eben auch weitaus schneller, präziser und sicherer, betont Edeling. „Früher mussten viele Patienten postoperativ auf die Intensivstation und sind dann bis zu zwei Wochen auf Station geblieben.“ Diese Kosten fallen nun weg.

Pioniere der „DaVinci“-Technik

Im Vizenzkrankenhaus entfernen die Pioniere der „DaVinci“-Technik in Hannover zwar vor allem Prostatageschwüre, aber auch Tumore an Niere oder Blase werden mithilfe der gesteuerten Greifinstrumente behandelt. „Wir wurden auch ein wenig zur Innovation getrieben“, meint Jens Albrecht, Ärztlicher Direktor der Klinik. Die Robotik unterstütze den Klinikalltag essenziell, „wir sind da längst an einer Auslastungsgrenze und planen den Einsatz eines weiteren Gerätes“. „DaVinci“ ersetze komplexe Operationen, „offene Eingriffe sind dadurch mittlerweile extrem selten“, erklärt Albrecht.

Der frisch Operierte liegt derweil wieder auf Station. Er ist wach und weiß bereits: In wenigen Tagen darf er nach Hause. Die Narben auf dem Bauch sind klein, immerhin. Edeling und „DaVinci“ haben alles gegeben – die OP ist überstanden. Jetzt dominiert die Zuversicht, dass damit auch die Krankheit langfristig überstanden ist.

