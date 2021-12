Hannover

Die Vorweihnachtszeit steht zum zweiten Mal unter keinem guten Stern – hohe Inzidenzen, volle Intensivstationen, viele Beschränkungen und eine neue Virusmutation geben allen Grund zur Sorge. Was die Omikron-Virusvariante mit sich bringen könnte, was die Impfungen bewirken und wie wir in wenigen Wochen Weihnachten feiern, schätzt Professor Thomas Schulz ein, Leiter des Instituts für Virologie an der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH).

Herr Prof. Schulz, welche Auswirkungen könnte die Omikron-Virusvariante, die jüngst in Südafrika entdeckt wurde, bei uns haben?

Im Unterschied zu anderen Varianten haben erste Daten ergeben, dass Omikron deutlich stärker mutiert ist, vor allem am Spike-Protein – so heißt der Stachel auf der Oberfläche des Virus, mit dem es an Zellen andockt, um sie zu infizieren. Das Stachel-Protein ist zugleich das Merkmal des Virus, gegen das mit den meisten zugelassenen Impfstoffen geimpft wird. Daher besteht die Sorge, unsere Impfstoffe könnten das in der Omikron-Variante so stark veränderte Stachelprotein nicht mehr gut erkennen und deshalb gegen Infektion mit der Variante nicht mehr so gut schützen. Genau wissen wir dies aber noch nicht. Für harte Daten brauchen wir noch ein paar Wochen, bislang sind vieles noch Vermutungen. Die Sequenz von Omikron sieht allerdings besorgniserregend aus, zumal eine Anhäufung von Mutationen ersichtlich ist, die den schützenden Antikörpern entkommen könnten.

Zur Person Professor Thomas Schulz ist seit 2000 Direktor des Instituts für Virologie an der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) und Sprecher des Exzellenzclusters Resist. Resist widmet sich unter anderem den Fragen, warum Infektionen so unterschiedlich verlaufen und wie ein Krankheitsverlauf vorhergesagt werden kann. Schulz und seine Kolleginnen und Kollegen forschen bei Resist für die Schwächsten. Die aktuelle Bedrohung durch die Corona-Pandemie zeigt deutlich, wie wichtig das Ziel des Exzellenzclusters ist, die unterschiedliche Empfänglichkeit von Individuen für Infektionen besser zu verstehen, um den Einzelnen so gut wie möglich zu schützen. Angesichts der dramatischen Situation forscht Professor Schulz auch rund um SARS-CoV-2.

Wie wahrscheinlich ist es, dass die Impfstoffe auch vor der neuen Variante schützen?

Ich gehe davon aus, dass Vakzine weiterhin Schutz vor einer schweren Erkrankung bieten. Sie bilden schützende Antikörper und regen die Bildung von T-Zellen an, die wahrscheinlich auch die Omikron-Variante noch erkennen dürften. Von daher muss man nicht allzu pessimistisch sein, ich rechne mit weiterführenden Labordaten noch vor Weihnachten. Eine Drittimpfung ist in jedem Fall sinnvoll, um damit den Schutz vor einer schwer verlaufenden Infektion, die einen ins Krankenhaus bringen könnte, zu verbessern. Wie bei anderen Impfstoffen gegen andere Infektionserreger brauchen wir halt auch bei den SARS-CoV-2 Impfstoffen eine dreimalige Gabe, um eine länger anhaltende Immunität zu erzeugen. Das war erwartbar und ist auch bei anderen Impfungen nicht ungewöhnlich.

Ist eine Booster-Impfung nach sechs Monaten für alle erforderlich?

Egal, wie die Spielregeln im Land sich ändern, eine Drittimpfung ist essenziell. Mit zwei Impfungen werden wir nicht weit kommen, vor allem wenn wir eine längere Immunantwort erreichen wollen. Drei Impfungen sind ein bewährtes Impfschema. Die modernen Impfungen sind sehr potent, ich bin also optimistisch, dass der Schutz nach der dritten Impfung länger anhalten wird als nach der zweiten Impfung. Wie lange er genau anhalten wird, werden wir wohl erst nächstes Jahr herausfinden.

Impfstoff von Biontech: „Drei Impfungen sind ein bewährtes Impfschema.“ Quelle: Jan Woitas/dpa

Können die Vakzine an neue Mutationen angepasst werden?

Vor allem bei den mRNA-Vakzinen ist das verhältnismäßig schnell möglich, innerhalb von drei bis vier Monaten etwa. Dann müsste wiederum sechs Monate nach der Drittimpfung das angepasste Präparat geboostert werden. Ich bin sehr zuversichtlich, dass das schnell und gut funktioniert. Die mRNA-Wirkstoffe sind sehr populär in der westlichen Welt, für die Unternehmen ist die Anpassung daher auch wirtschaftlich interessant.

Ist Omikron noch zu stoppen?

Wichtig ist abzuschätzen, inwieweit sich Omikron ausbreitungsfreudiger als die gegenwärtig dominierende Delta-Variante verhält. Erste Daten zur Ausbreitung verursachen schon ein mulmiges Gefühl. Auf der anderen Seite – jedes neue Virus wird es schwer haben, sich gegen Delta durchzusetzen. Diese sehr ansteckende Variante hat sämtliche früheren Varianten, wie zum Beispiel Alpha – diese Variante dominierte in Deutschland noch im Frühjahr 2021 – oder Beta – mit der einige Impfstoffe Probleme haben –, gewissermaßen plattgemacht. Delta ist schon sehr gewaltig, was die Ausbreitung betrifft. Wie stark sich Omikron letztlich durchsetzen wird, ist daher noch völlig offen.

Wie entwickeln sich Therapien gegen Corona weiter?

Im Bereich der Medikamente und auch der Antikörpertherapien tut sich sehr viel zurzeit. Allerdings sind diese Therapien nur sehr früh nach Auftritt von Symptomen hilfreich – wer bereits auf der Intensivstation liegt, für den kommen diese Behandlungen zu spät.

Ist eine allgemeine Impfpflicht unausweichlich?

Ich habe mich lange etwas schwergetan mit einer Entscheidung, aber mittlerweile neige ich dazu, eine Impfpflicht zu befürworten. Das Risiko für einen ungeimpft Infizierten ist sehr hoch. Vor dem Hintergrund von Omikron – egal, wie diese Variante letztlich einschlägt – ist flächendeckender Impfschutz wichtig. Die vorsichtige Hoffnung des Sommers, dass es keine neue, noch problematischere Variante mehr geben würde, hat sich leider zerschlagen. Es wird immer neue Varianten geben, die in einer nur zum Teil geimpften Bevölkerung zu viele Chancen bekommen. Und das bedeutet regelmäßig neue Pandemie-Wellen. Daher sollte der Impfschutz ausgebreitet und hochgehalten werden. 75 Prozent Geimpfte reichen bereits längst nicht einmal gegen Delta. Eine Stabilisierung bekommen wir ohne verpflichtendes Impfen wohl nicht hin. So kommen wir jedenfalls nicht weiter, und Schulschließungen oder abgeschottete Altenheime sind sehr demoralisierende Maßnahmen, die vermieden werden müssen.

Deko-Artikel für Weihnachten: „Mit ein bisschen Glück stabilisiert sich die Lage.“ Quelle: Hauke-Christian Dittrich/dpa

Wie können wir 2021 Weihnachten feiern?

Ich hoffe, dass die kommenden Tage zeigen, dass wir mit den konsequenten Einschränkungen vor allem für Ungeimpfte durchkommen können. Mit ein bisschen Glück stabilisiert sich die Lage auf diese Weise bis Weihnachten, wir beobachten bereits zwei Tage einen leichten Rückgang der Zahlen. Als Optimist setze ich darauf, dass gezielte Einschränkungen vor allem bei Gefahrenhotspots wie großen Veranstaltungen, Fußballspielen, Discotheken oder auch Weihnachtsmärkten die Feiertage retten und wir ein nicht ganz so eingeschränktes Weihnachtsfest feiern können.

Von Susanna Bauch