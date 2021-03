Hannover

Geflügel muss in den Stall oder zumindest in einen engmaschigen Unterstand – das hat die Veterinärbehörde jetzt für alle Städte und Gemeinden der Region Hannover angeordnet. Der Grund: Am Spreewaldsee in Uetze hat die Behörde einen dritten Fall von Vogelgrippe bei einem Wildtier nachgewiesen. Bereits im November und Anfang März registrierte das Amt Fälle von Vogelgrippe, behalf sich aber jeweils mit einer örtlich begrenzten Stallpflicht. Jetzt gilt ab Mittwoch, 24. März, eine Stallpflicht für alle Hühner, Puten, Enten und Gänse in der Region Hannover.

500.000 Tiere betroffen

Im Umland Hannovers gibt es rund 2400 Geflügelhaltungen mit insgesamt knapp 500.000 Tieren. Ab Mittwoch dürfen die Tiere nicht mehr im Freien herumlaufen, sondern müssen im Stall oder in einer „entsprechenden Schutzvorrichtung“ untergebracht werden. „Dabei muss die Haltung nach oben durch eine dichte Abdeckung und seitlich gegen das Eindringen von Wildvögeln gesichert sein“, schreibt die Veterinärbehörde vor. Halter dürfen Netze und Gitter verwenden, die Maschen sollen aber nicht größer als 25 Millimeter sein.

Hygieneregeln beachten

„Die Stallpflicht ist ein wichtiges Mittel zum Schutz der Tiere vor einer Infektion“, sagt Petra Spieler, Leiterin des Fachdienstes Verbraucherschutz und Veterinärwesen im Fachbereich Gesundheit der Region. Wichtig seien auch Sicherheitsmaßnahmen wie Desinfektion, der Schuh- und Kleidungswechsel beim Betreten der Ställe und die sichere Lagerung von Einstreu und Futtermitteln.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Falls in einem Geflügelbestand innerhalb von 24 Stunden mehr als 2 Prozent der Tiere sterben oder eine erhebliche Veränderung der Legeleistung oder der Gewichtszunahme auftreten, muss ein Tierarzt hinzugezogen werden, um die Vogelgrippe als Ursache auszuschließen. Bei Betrieben mit bis zu 100 Tieren liegt die Grenze der Verlustraten bei drei oder mehr Tieren.

Von Andreas Schinkel