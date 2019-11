Hannover

Warum ist es wichtig, auch heute noch der Toten früherer Kriege zu gedenken? Und welche Form wählt man, um die Erinnerungskultur wach zu halten, auch bei jungen Menschen? Es waren diese beiden Fragen, mit denen sich die beiden Redner der jährlichen Gedenkstunde der Landeshauptstadt, der Region Hannover und des Bezirksverbandes Deutsche Kriegsgräberfürsorge zum Volkstrauertag 2019 am meisten beschäftigten. Bürgermeister Thomas Hermann erinnerte in seiner Rede im Hodlersaal des Neuen Rathauses in Hannover an die Ursprünge des Volkstrauertages. Dieser wurde in Deutschland ursprünglich eingeführt, um der Toten des Ersten Weltkriegs zu gedenken.

„Nie wieder Krieg“

Mittlerweile, führte Hermann aus, sei dieser Gedanke aber längst erweitert worden: Nicht nur an Kriegstote werde erinnert, sondern auch an Opfer von Gewaltbereitschaft und Gewaltherrschaft weltweit. Hermann betonte, dass die Anschläge der vergangenen Monate und der deutliche Anstieg antisemitischer Übergriffe zeigten, wie wichtig es sei, dass die Zivilgesellschaft nicht wegschaue, wenn Menschen Hilfe brauchten. Das Credo des Volkstrauertages „Nie wieder Krieg“ müsse sich auch im Alltag spiegeln.

Karl-Heinz Mönkemeyer, Bezirksvorsitzender des Volksbundes Deutscher Kriegsgräberfürsorge, stellte einen zentralen Satz des diesjährigen Büchner-Preisträgers Lukas Bärfuss in den Mittelpunkt seiner Rede. „Wer den letzten Krieg vergisst, der bereitet schon den nächsten vor“, hatte Bärfuss bei der Preisverleihung eines der wichtigsten deutschen Literaturpreise gesagt. Mönkemeyer meinte, es gehe um einen „Perspektivenwechsel“ und darum, junge Menschen in diesen Volkstrauertag einzubeziehen: „Jede Generation wird neu definieren müssen, an was und in welcher Form man sich erinnert.“

Schüler erinnern an sowjetische Kriegsgefangene

Wie das heute gehen kann, zeigten zum Abschluss Schüler der IGS Südstadt. Die 14- bis 16-Jährigen nehmen im Rahmen einer AG am Namensziegel-Projekt „Wir schreiben Eure Namen teil“. Etwa einen Kilometer von der Gedenkstätte Bergen-Belsen entfernt, auf dem Kriegsgefangenen-Friedhof Hörsten, befindet sich die letzte Ruhestätte für etwa 20.000 sowjetische Kriegsgefangene. Lange Zeit galten sie als „unbekannte Tote“. Aber nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion 1990 wurden Karteikarten mit ihrem Namen aus einem Archiv bei Moskau öffentlich gemacht. Die Schüler erinnerten in einer bewegenden Zeremonie an zwei von ihnen: Nikolaj Ljapuschkin und Wassilij Belijakow. „Auch wir wollen uns erinnern, damit sich die Geschichte nicht wiederholt“, sagte die 15-jährige Sophia Bartsch.

Danach wurden Kränze am Mahnmal Aegidienkirche und am jüdischen Mahnmal am Opernplatz niedergelegt.

Von Jutta Rinas