Das Frühlingswetter lockt viele Familien ins Freie – Spielplätze in der Stadt sind voll. Die Polizei bittet Eltern darum, die Areale zu meiden. Der Kinderschutzbund weist das zurück.

„Gerade in Zeiten der Pandemie ist das wichtig – sowohl für die körperliche als auch die seelische Gesundheit der Kinder“: Viele Spielplätze in Hannover wie der Sonnenspielplatz in der List sind derzeit voll. Quelle: Katrin Kutter