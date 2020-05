Was sonst sechs Wochen dauert, hat in vier Tagen geklappt: Ein gut 3,6 Kilometer langes Teilstück der A2 zwischen Kreuz Hannover-Buchholz und Bothfeld ist an einem langen Wochenende saniert worden. Die Autobahn ist seit 11 Uhr wieder frei – und damit eine Stunde früher als geplant. In Kürze ändert sich auch die Vorfahrtsregelung an Hannovers Schnellwegkreiseln wieder. Lesen Sie hier alle Details zu dem Bauexperiment.