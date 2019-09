Hannover

Das hat einfach nicht gepasst: In Hannover-Lahe hat ein Müllwagen mit Frontlader am Donnerstagmorgen eine in mehreren Metern Höhe über dem Klingenkampe hängende Baustellenampel gerammt. Zu dem Zeitpunkt hing noch ein Abfallcontainer in der Kippvorrichtung über dem Führerhaus des Fahrzeugs. Neben der Ampel stürzte auch die benachbarte Baustellen-Wasserleitung um, die dicken blauen Rohre blockieren nun die Kreuzung vom Klingenkampe und Kirchhorster Straße – es herrscht ein Verkehrschaos.

Der Unfall ereignete sich um kurz vor 7 Uhr. „Der Fahrer des Müllwagens wollte vom Klingenkampe auf die Kirchhorster Straße abbiegen“, sagt Polizeisprecher Philipp Hasse auf HAZ-Anfrage. Allerdings hatte er dabei offenbar den Müllcontainer vergessen – oder aber die Höhe unterschätzt. Das Veolia-Fahrzeug prallte zunächst gegen die provisorische Baustellenampel. Das Konstrukt aus Metallstangen, Betonsockeln und Kabeln brachte dann allerdings auch die unmittelbar dahinter verlegte Wasserleitung zu Fall. Wegen der Bauarbeiten wurden auch diese Rohre vorübergehend in mehreren Metern Höhe über der Fahrbahn verlegt.

Verkehrschaos in Hannover-Lahe

„Die Kreuzung musste komplett gesperrt werden“, sagt Hasse. Wegen des dort angesiedelten Gewerbegebiets, aber auch wegen der seit Dienstag andauernden Sperrung auf der Autobahn 2 versinkt das Gebiet rund um die Kirchhorster Straße derzeit im Verkehrschaos. Hasse: „Es wird gebeten, das Areal weiträumig zu umfahren.“ Ein Ende der Vollsperrung ist noch nicht absehbar. Laut Polizei seien bereits Firmen auf dem Weg, die das Ausmaß der Schäden begutachten und die Anlage demontieren sollen. Die Schadenshöhe steht ebenfalls noch nicht fest.

Alle aktuellen Polizeimeldungen Die aktuellsten Polizeinachrichten aus Hannover lesen Sie hier in unserem Ticker.

Von Peer Hellerling