Hannover/Braunschweig

Die große Wasserpfütze hat ihn verraten: Ein Zugschaffner hat am Sonntagmorgen einen Schwarzfahrer entdeckt, der sogar noch im Toilettenraum seine Wäsche reinigte. Der 28-Jährige war dabei so gründlich, dass das Wasser unter der Tür durch in den eigentlichen Fahrgastraum lief. In Hannover beendete dann die Bundespolizei den Waschtag des jungen Mannes.

Laut Behördensprecher Martin Ackert ereignete sich der Vorfall in einer Westfalenbahn zwischen Braunschweig und Hannover. „Der Zugbegleiter hatte sich über die große Wasserlache gewundert“, sagte er. Als der Schaffner im WC nachsah, entdeckte er den 28-Jährigen. Ackert: „Dieser unterzog gerade seine Wäsche im Handwaschbecken einer gründlichen Reinigung.“ Einen gültigen Fahrschein hatte der Pole allerdings nicht im Gepäck. Nach eigenen Angaben wollte der Mann in die Niederlande.

Erst die Wäsche, dann der Körper

Als schließlich die Bundespolizei in Hannover hinzugezogen wurde, hielt sich der 28-Jährige noch immer im Toilettenraum. Inzwischen hatte der Mann neben seiner Kleidung auch sich selbst gewaschen, weshalb er mit nacktem Oberkörper da saß. Die Ermittler nahmen den Obdachlosen mit zur Wache und ermittelt nun gegen ihn. Die Personenüberprüfung ergab zudem: Es war nicht das erste Mal, dass der 28-Jährige schwarz Richtung Holland fahren wollte.

Von Peer Hellerling