Hannover

Das schöne Frühlingswetter hat am Sonnabend die Menschen in Hannover nach draußen gelockt. Spaziergänger, Skateboard- und Fahrradfahrer, Jogger sowie Inlineskater bevölkerten die Limmerstraße und die Lister Meile, den Uferbereich des Maschsees und den Georgengarten.

In der Regel hielten sich alle an die vorgegebenen Bedingungen wegen der Corona-Pandemie. Größere Personengruppen hielten sich nicht im Freien auf. Die meisten achteten auf die geltenden Abstandsregeln. Nicht viel zu sehen war dagegen von der Polizei. Die Behörde hatte einen „größeren Einsatz“ angekündigt, wollte mehr Präsenz auf der Straße zeigen und die Corona-Bestimmungen konsequent kontrollieren und ahnden.

Vereinzelte Streifenwagen

Im Stadtgebiet waren am Sonnabendnachmittag lediglich vereinzelt Streifenwagen zu sehen, zwei Beamte der Reiterstaffel waren im Georgengarten unterwegs. Fahrrad- und Fußstreifen waren gar nicht zu sehen. Ein ähnliches Bild bot sich am Steinhuder Meer. Auch dort seien viele Menschen unterwegs gewesen, aber größere Polizeikontrollen habe sie nicht beobachtet, berichtete eine Leserin der HAZ. Allerdings kamen die Besucher hier tatsächlich nicht so zahlreich wie an anderen Wochenenden. Auf einem Parkplatz in Steinhude, auf dem an sonnigen Tagen sonst Tausend Autos stehen, waren gerade einmal 40 Plätze belegt.

Auch die Mitarbeiter des städtischen Ordnungsamtes waren in Hannover nicht zu sehen. „Es war bislang sehr ruhig“, sagte Polizeisprecher Martin Richter am Sonnabendnachmittag. Die Einsatzkräfte hatten am Vormittag einige Waschstraßen geschlossen, die trotz des Verbotes noch geöffnet hatten. Der Behördensprecher rechnet damit, dass die Zahl der Einsätze erst am Sonntag ansteigen wird.

Lesen Sie auch:

Von Tobias Morchner