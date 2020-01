Hannover

Am Montag lagen sie noch da: eine Decke aus Wärmefolie, blutverschmierte Kleidung und Einweghandschuhe – Überbleibsel eines Rettungseinsatzes in einem Treppenhaus am Hinrichsring in Hannover-List. Bereits vergangene Woche hatte sich deswegen ein Anwohner aus dem mehrstöckigen Gebäude bei der HAZ gemeldet. Denn der Müll lag bereits seit über drei Wochen im Treppenaufgang des Gebäudes. Die Feuerwehr war einem Sprecher zufolge am 13. Dezember zu einem Rettungseinsatz in das mehrstöckige Haus ausgerückt – eine ältere Dame war gestürzt und brauchte Hilfe.

Rückruf vom Aufzugsmonteur

Der Mieter, der anonym bleiben will, versuchte zunächst über ein Online-Formular, den Immobilienkonzern Vonovia auf den Unrat hinzuweisen. Das Unternehmen hat das Gebäude zum 1. Januar 2019 in seinen Bestand aufgenommen. Zudem rief der Mann nach eigenen Angaben bei der Servicehotline des Konzerns an – und wurde fünf Stunden nach seinem Anruf zurückgerufen. Von einem Aufzugsmonteur, der nichts zu der Lösung des Problems hätte beitragen können.

Nachdem die HAZ das Unternehmen Vonovia am Montag kontaktiert und auf den Unrat im Treppenhaus hingewiesen hatte, meldete sich am Dienstag eine Pressesprecherin des Konzerns zurück und sagte, dass der Flur noch am gleichen Tag gereinigt werde. Ein sogenannter Objektbetreuer habe die Verschmutzung während seiner Arbeit entdeckt und dafür gesorgt, dass der Flur gereinigt werde, erklärte die Sprecherin. Beschwerden von Mietern oder Mieterinnen seien ihr nicht bekannt.

Sprecherin verweist auf Feiertage

Die verspätete Reinigung erklärte die Sprecherin mit den Feiertagen. Dem zuständigen Betreuer des Gebäudes sei die Verschmutzung schon vorher aufgefallen, doch aufgrund der Feiertage habe sich der Reinigungstermin verzögert.

Den Mieter überzeugt das nicht. Sowohl er als auch andere Bewohner des Hauses hätten sich wegen des Treppenaufgangs bei der Vonovia gemeldet, sagt der Mann. Nachdem das Unternehmen das Gebäude übernommen hat, habe Vonovia die Betriebskosten erhöht. Zu diesen gehören auch die Ausgaben für die Gebäudereinigung. „Ich habe bisher nicht das Gefühl, dass diesen höheren Nebenkosten eine entsprechende Leistung der Vonovia gegenübersteht“, sagt der Mieter. Die blutige Kleidung und der restliche Müll sind am Dienstagabend aus dem Treppenhaus entfernt worden.

Von Nadine Wolter