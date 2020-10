Hannover

„Dies ist der Start für unser erstes Neubauprojekt in Hannover“, sagt Susan-Katrin Zunker, Regionalbereichsleiterin für Vonovia in Hannover, beim Spatenstich an der Fuldaer Wende in Leinhausen. Und in der Tat: Es ist eine Premiere. Bisher hat das Unternehmen – Deutschlands größter Vermieter – Wohnungen aufgekauft und renoviert. Nun entstehen an der Fuldaer Wende und am Geestemünder Weg neue Wohneinheiten in insgesamt drei Gebäuden.

Bis Anfang 2022 sollen die neuen Ein- bis Zweizimmerwohnungen mit einer Größe von 28 bis 74 Quadratmetern bezugsfertig sein und vor allem Alleinstehenden wie Studenten und Senioren ein Zuhause bieten. Vonovia investiert etwa 6,8 Millionen Euro in das Neubauprojekt.

Barrierefreie Wohnungen auf vier Etagen

Die Wohnungen auf vier Etagen sind barrierefrei und über einen Aufzug zugänglich. Darüber hinaus entstehen 44 neue Pkw-Stellplätze, darunter 30 Carports, die mit einer Dachbegrünung ausgestattet werden.

Mit dem Bau neuer Wohnungen wolle Vonovia dem wachsenden Wohnungsmarkt in Hannover gerecht werden, sagt Regionalbereichsleiterin Zunker. „Die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum ist eine unserer wichtigsten Aufgaben.“ Bezirksbürgermeisterin Regine Bittorf ( SPD) freut sich über den Neubau. „Wohnungen sind in Leinhausen wie auch andernorts Mangelware“, sagt sie.

Gebäude werden mit Fernwärme geheizt

In Leinhausen wohnen insgesamt 3000 Vonovia-Mieter in 800 Wohneinheiten. Seit 2017 hat das Unternehmen 18 Millionen Euro in die energetische Modernisierung des Quartiers investiert. In Hannover und der Region gehören 11.400 Wohnungen zum Bestand von Vonovia. Die Durchschnittsmiete liegt bei 6,74 Euro pro Quadratmeter.

Die neu entstehenden Gebäude sind an den vorhandenen Bestand aus den Sechzigerjahren angelehnt und mit dem energieeffizienten KfW-55-Standard realisiert. „Deshalb werden wir die großen Fensterflächen umsetzen können“, sagt Architektin Maren Brockmann vom Büro Akzente Architektur und Landschaft, die an dem Projekt seit zwei Jahren mit ihrer Kollegin Tabea Neumann arbeitet. So sollen die Wohnungen hell, aber auch behaglich im Winter werden und wenig Energie verbrauchen. „Mit Fernwärme werden die Gebäude umweltschonend geheizt“, sagt Cudi Birhimeoglu, Projektleiter Neubau bei Vonovia. Man habe die Bedürfnisse der Bestandsmieter im Blick und halte sie auf dem Laufenden, sagt Regionalbereichsleiterin Zunker.

„Wir nutzten bereits bestehendes Flächenpotenzial und verdichten nach. Dabei achten wir darauf, den grünen Charakter des Quartiers zu erhalten,“ sagt Projektleiter Neubau Birhimeoglu.

Anwohner über gefällte Bäume verärgert

Einige Anwohner sind dennoch verärgert, dass Vonovia für die Neubauten 18 Bäume gefällt hat. „Manche Bäume standen hier schon, als ich vor 54 Jahren eingezogen bin“, sagt etwa Hans Müller. „Drei Tage waren hier nur Schredder und Kreissägen am Werk – sie haben eine regelrechte Verwüstung hinterlassen.“ Andere Anwohner berichteten von vielen Eichhörnchen in den Bäumen.

„Man kann das leider nicht komplett verhindern, dass man auch Bestand wegnimmt“, sagt Zunker. Man werde eine entsprechende Ersatzbepflanzung vornehmen. „Wir handeln selbstverständlich gemäß der Baumschutzsatzung und haben eine entsprechende Genehmigung bei der Stadt eingeholt“, sagt Vonovia-Sprecherin Panagiota-Johanna Alexiou. Weitere Baumfällungen seien nicht geplant.

Von Lisa Eimermacher und Nina Hoffmann