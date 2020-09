Hannover

8200 Wohnungen gehören Deutschlands größtem Vermieter Vonovia in Hannover und den Umlandgemeinden. Jetzt sollen es mehr werden. Bisher war das Unternehmen durch Zukäufe und Zusammenschlüsse gewachsen, erstmals in seiner Geschichte baut das Unternehmen jetzt im raum Hannover wieder neu. „Das ist unsere Antwort auf den Wohnungsmangel“, sagt die neue Regionalchefin Susan-Katrin Zunker.

Vonovia baut in Leinhausen

Möglichst bald will Vonovia in Leinhausen mit der sogenannten Nachverdichtung starten. In der Nachbarschaft zu bestehenden Mietshäusern sollen etwas mehr als 40 Wohnungen entstehen. Details sollen erst verraten werden, wenn alle Nachbarn informiert sind. „Wir möchten erst mit unseren Mietern sprechen, bevor wir in der Öffentlichkeit darüber reden“, sagt Zunker.

Die studierte Juristin und Diplom-Kriminologin ist seit 2004 in dem Wohnungsunternehmen, damals war es noch die Deutsche Annington. Seit gut einem Jahr leitet sie den Regionalbereich Hannover. Der umfasst auch Braunschweig, Göttingen und Kassel und verfügt über 21.300 Wohnungen sowie 160 Gewerbeobjekte.

Viel Ärger um Modernisierungen

Vonovia war in den vergangenen Jahren immer wieder in die Schlagzeilen geraten, weil Mieter unter teils horrenden Kostensteigerungen vor allem infolge von Modernisierungen litten und auch das Alltagsmanagement oft nicht klappte – mal waren Mieter wochenlang ohne Warmwasser, mal wurde Unrat nicht entsorgt. „Es hat sich viel verändert“, sagt Zunker. „Wir haben den Unmut der Mieter deutlich gespürt – aber wir haben auch darauf reagiert.“

Unter anderem gibt es eine Obergrenze für Mietsteigerungen durch Modernisierungen, die statt der gesetzlichen Maximalgrenze von 3 Euro bei 2 Euro liegt. „In der Praxis sind es durchschnittlich 1,70 Euro gewesen“, sagt Zunker. Senioren haben eine Bleibegarantie erhalten, um Härtefälle kümmert sich eine Ombudsfrau. In der Corona-Krise hätte sich etwa ein Prozent der Mieter gemeldet, das Probleme mit der Zahlung hatte. Man bemühe sich, in allen Fällen Lösungen zu finden, verspricht die Regionalchefin.

Gewachsen durch Zusammenschlüsse

Vonovia ist ein Kunstname, der Ende 2015 eingeführt wurde, nachdem die Deutsche Annington mit der Gagfah verschmolzen war. Vorher hatte Annington bereits die Viterra geschluckt – seit der Jahrtausendwende ist der Wohnungsmarkt stark von Übernahmen geprägt. Der Immobilienkonzern mit europaweit mehr als 400.000 Wohnungen ist seit 2013 an der Börse notiert. Die schlichte Renditeausrichtung der ersten Jahre hat ihn viel Vertrauen gekostet.

Als neue Regionalbereichsleiterin habe sie sich „den Neubau auf die Fahnen geschrieben“, sagt Zunker. Seit einigen Jahren schon werden Dachgeschosse zu Wohnungen umgebaut. Jetzt kommt zunächst die Nachverdichtung in Ledeburg, wo das Unternehmen Hunderte Wohnungen aus alten Eisenbahnerbeständen hat. Zusätzlich will Vonovia in den nächsten Jahren den Leinhäuser Markt komplett erneuern.

Die dortigen Flachbauten mit kleinen Geschäften werden abgerissen, stattdessen entstehen moderne Verkaufsflächen, darüber 77 Wohnungen, davon 30 Prozent öffentlich gefördert und daher mit preiswerter Miete. Der Wohnungsmangel sei neben Klimaschutz eine der großen Herausforderungen, sagt Zunker. „Wir wollen Teil der Lösung sein.“

Von Conrad von Meding