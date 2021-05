Hannover

Die Fusion der beiden größten deutschen Vermieter schafft auch in Hannover eine neue Marktmacht: Der neue Vonovia-Konzern wird nach der Übernahme der Deutschen Wohnen fast 15.000 Wohnungen in Hannover und einigen Umlandkommunen besitzen. Bisher war die kommunale Gesellschaft Hanova mit 13.500 Wohnungen der Platzhirsch.

Vonovia wird größter Vermieter in Hannover

Vonovia arbeitet seit 2015 an der Übernahme der kleineren Deutschen Wohnen, war bisher aber am Widerstand der Aktionäre gescheitert. Diesmal sehen die Voraussetzungen besser aus. Seit der Jahrtausendwende ist der Wohnungsmarkt durch Übernahmen und Fusionen geprägt. Mieter beklagen vielfach, dass sich die Servicequalität verschlechtert, je größer das betreuende Unternehmen ist. Vonovia allerdings verspricht aktuell, durch die Übernahme seine Prozesse zu verschlanken und mehr Service für Mieter bieten zu können.

Vonovia, die aus der Deutschen Annington hervorgegangen ist, besitzt in der Region Hannover etwa 11.300 Wohnungen. Die Schwerpunkte liegen in den hannoverschen Stadtteilen Leinhausen, Mühlenberg, List und Buchholz sowie in den Nachbarstädten Garbsen, Laatzen und Seelze. Aktuell ist das Unternehmen auch wieder in den Neubau eingestiegen. Im ehemaligen Bahnarbeiterviertel Leinhausen errichtet Vonovia 44 Kleinwohnungen durch Nachverdichtung.

Wohnungen in Hannover, Langenhagen, Garbsen, Seelze und Laatzen

Der kleinere Mitbewerber Deutsche Wohnungen besitzt in Hannover 3329 Wohnungen und in Langenhagen 149. Schwerpunkte liegen in den hannoverschen Stadtbezirken Bothfeld-Vahrenheide (1465), Herrenhausen-Stöcken (692), Vahrenwald-List (319) sowie Nord (208).

Beide Unternehmen haben erst kürzlich ihre großen Wohnungsbestände am Mühlenberger Canarisweg abgestoßen. Dort hatten sich die Probleme wegen mangelhafter Investitionen und falscher Wohnungsbelegung geballt. Jetzt soll die kommunale Hanova es richten, die die insgesamt 466 Wohnungen in dem Problemviertel 2020 in zwei Paketen gekauft hat.

Zugeständnisse in Berlin

Ähnliches scheint jetzt auch in Berlin geplant – wenn auch in anderer Dimension. Dort hatte es zuletzt scharfe Kritik am Gebaren der Wohnungsiren gegeben, sogar eine Verstaatlichung der Wohnungsbestände war in der Diskussion. Jetzt zeichnet sich ab, dass das Land Berlin etwa 20.000 Wohnungen des neuen Konzerns übernimmt. Zudem sollen die Mietsteigerungen für die kommenden drei Jahre auf 1 Prozent jährlich begrenzt werden.

Für Hannover seien ähnliche Modelle aktuell nicht geplant, sagten Sprecherinnen beider Unternehmen.

Von Conrad von Meding