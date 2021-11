Hannover

Zweimal nacheinander musste die Region Hannover beim bundesweiten Fahrradwettbewerb Stadtradeln Berlin den Vortritt lassen; in diesem Jahr ist es umgekehrt. In der jetzt veröffentlichten Gesamtwertung liegt die Region vor der Bundeshauptstadt und ist damit zum insgesamt vierten Mal Sieger. Auf den Plätzen dahinter folgen die Landkreise Steinfurt und Borken, zwei Kommunen aus Nordrhein-Westfalen, als weitere Großstädte liegen noch Leipzig (Platz 6), Hamburg (7) und München (9) unter den besten zehn.

Abrechnung via Internet

Beim vom Klimabündnis organisierten Wettbewerb können sich Radler im Internet registrieren lassen und ihre während eines Aktionszeitraums zurückgelegten Strecken eintragen. Dabei hat die Region Rekordwerte verbucht. 21.208 Teilnehmer und Teilnehmerinnen haben insgesamt knapp 4,1 Millionen Kilometer eingetragen. Zum Vergleich: 2020 waren es 13.376 Menschen und 3,05 Millionen Kilometer; auch das waren seinerzeit schon Bestmarken.

Der Wettbewerb hat spielerischen Charakter, indem er für das Radeln als umweltfreundliche Fortbewegungsmethode wirbt. Überprüfen lassen sich die eingetragenen Werte nicht. Für den Bundessieg zählen die Gesamtkilometer; aussagekräftiger sind allerdings die zurückgelegten Kilometer umgerechnet auf die Einwohnerzahl. Hier liegt Hannover mit einem Wert von 3,65 deutlich von Berlin (0,89). Borken und Steinfurt bringen es auf Resultate von 6,47 beziehungsweise 6,74.

In der Region hat Wennigsen die Nase vorn

Die regionsinterne Wertung hat bei den gefahrenen Kilometern pro Einwohner Wennigsen mit 13,53 deutlich vor Hemmingen und Burgwedel gewonnen. „Die Begeisterung für das Fahrrad hält weiter an. Wir wollen den Radverkehrsanteil im Mobilitätsmix weiter steigern“, sagt Ulf-Birger Franz, Verkehrsdezernent der Region. Zur Siegerehrung des von zahlreichen Unternehmen und Landesministerien unterstützten Wettbewerbs trifft man sich am 29. November in Berlin.

Von Bernd Haase