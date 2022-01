Hannover

Die Kundgebungen in Hannovers Innenstadt haben am Sonnabend um 12 Uhr begonnen. Rund 150 AfD-Anhänger haben sich vor der Oper versammelt, um im Anschluss zum Landtag zu ziehen. Der Gegenprotest des Bündnisses „Auf die Plätze!“ auf dem Hannah-Arendt-Platz zählte am Mittag rund 200 Teilnehmer. Sie wollen im weiteren Verlauf ihrer Demonstration Richtung Opernplatz ziehen.

Die Versammlungen werden von einem großen Polizeiaufgebot begleitet.

Von HAZ