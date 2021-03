Hannover

Die Abfuhr von Restmüll und Wertstoffen durch den Abfallzweckverband Aha verschiebt sich an den Osterfeiertagen. Um eine verlässliche Regelung anbieten zu können, zieht Aha die Abfuhrtermine vor Ostern vor und bittet die Kundinnen und Kunden um Unterstützung, damit eine zuverlässige Abholung gewährleistet werden kann.

Erster Abfuhrtermin ist bereits am Sonnabend, 27. März. An diesem Tag fahren die Müllwerker die Touren, die üblicherweise montags fällig sind. Entsprechend verschieben sich die Termine in der Woche vor Ostern um jeweils einen Tag nach vorne – von Dienstag auf Montag, von Mittwoch auf Dienstag, von Donnerstag auf Mittwoch und vom Karfreitag auf Donnerstag.

Nach Ostern kommt Aha jeweils einen Tag später

Die Abfuhrtermine in der Woche von Ostermontag, 5. April, an verschieben sich dann jeweils um einen Tag nach hinten. Um wieder in den regulären Takt zu kommen, wird zum Wochenschluss der Abfuhrtermin vom Freitag, 9. April, auf den folgenden Sonnabend gelegt. Sämtliche Regelungen beziehen sich auch auf die Wertstoffabfuhr in Hannovers Umland durch Remondis.

Die Deponien und Wertstoffhöfe bleiben Karfreitag und am Ostermontag geschlossen. Auch die Service-Hotline und die Gebühren-Hotline sind an diesen Tagen nicht besetzt.

Von Bernd Haase