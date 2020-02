Warum werden Schutzmasken und Arzneien knapp?

Ein Großteil von Arzneimitteln und Wirkstoffen wird in China produziert. Dort aber legt die Corona-Epidemie die Herstellungen in den großen Firmen lahm. Auch sterile Einmalanzüge, die etwa bei der Herstellung und Mischung von medizinischen Infusionen getragen werden müssen, sowie Atemmasken werden vielfach in China produziert.

Wie lange reichen die Vorräte?

Noch sind genügend Anzüge vorrätig, und es wird auf alternative Lieferanten ausgewichen. Der hannoversche Apotheker und Vizechef der niedersächsischen Apothekerkammer, Christopher Jürgens, geht davon aus, dass China die ursprünglich für den Export vorgesehenen Anzüge für den Eigenbedarf zurückhält.

Wie sieht es mit Medikamenten aus?

Gerade in der Provinz Hubei, die besonders vom Coronavirus betroffen ist, stehen viele Produktionsbetriebe. Dort herrscht weitgehend Produktions- und Lieferstopp. Es kommt auch so regelmäßig zu Engpässen bei der Medikamentenproduktion, wenn etwa eine fehlerhafte Charge nicht in den Handel kommt. Allerdings verschärft Corona den Engpass noch. Waren in hannoverschen Apotheken im vergangenen Jahr rund 80 Medikamente nicht lieferbar, so hat sich die Zahl jetzt verdoppelt. Und 50 Prozent dieser Präparate haben „relevante Wirkstoffe“, das bedeutet, sie können nicht einfach durch ein anderes Medikament ersetzt werden.

Sind auch Kliniken von Engpässen betroffen?

70 Prozent der Krankenhäuser haben Hinweise auf Lieferengpässe, hat eine Umfrage ergeben, an der auch niedersächsische Krankenhäuser teilnahmen. Nicht verwunderlich, denn zu wiederum 70 Prozent werden zum Beispiel Atemschutzmasken in China produziert; möglicherweise versorgt sich China wegen seines aktuell immensen Bedarfs selbst zusätzlich anderswo auf dem Markt. 8 Prozent der Krankenhäuser in der Stichprobe gaben an, dass sich eine Knappheit an Atemschutzmasken abzeichne, wie sie für Operationen benötigt werden. Die Medizinische Hochschule Hannover ist nach Angaben einer Sprecherin beim Mundschutz „gut aufgestellt“, auch akuten Medikamentenmangel gebe es nicht.

Welche Präparate sind derzeit Mangelware?

Es fehlen laut der Präsidentin der Apothekenkammer Niedersachsen, Cathrin Burs, nicht allein Medikamente, sondern auch zahlreiche Wirkstoffe. Vor allem Antibiotika, die ausschließlich im asiatischen Raum produziert werden, werden knapp. „Wir denken schon an die nächste Erkältungswelle im Herbst, wo diese Präparate dann fehlen könnten“, so Burs. Zudem gibt es Engpässe bei Blutdruckmitteln, Schmerztabletten, Parkinsonmedikamenten und Antidepressiva. Vor allem Letztere könnten oft nicht einfach durch einen anderen Wirkstoff ersetzt werden. „Somit werden Lieferengpässe schnell zu Versorgungsengpässen“, betont die Kammerpräsidentin.

Wie kann das Problem entschärft werden?

Da auch ohne die aktuellen Coronainfektionen massive Lieferengpässe bei Arzneien auftreten, ist die Politik gefragt. „Die Engpässe treffen uns massiv, so eine Zuspitzung der Lage haben wir noch nie erlebt“, erklärt Burs. Corona toppe das Grundproblem noch zusätzlich. Sie glaube, dass das Problem jetzt bei der Politik europaweit angekommen sei. Die Apotheker fordern vor allem, dass Wirkstoff- und Arzneiproduktion wieder vermehrt nach Europa zurückverlegt werden. „Wir wissen nicht, wie lange die Probleme und auch die Quarantäne in den chinesischen Produktionsstätten noch anhalten. Wir müssen daher mit dem Schlimmsten rechnen.“

Welche Auswirkungen hat das Virus auf die Messe in Hannover ?

Die Hannover Messe soll nach jetzigem Stand wie geplant am 20. April ihre Tore öffnen. Für die Industrieschau haben sich rund 5500 Aussteller angemeldet – etwa 800 davon aus China, aus Italien wollen 250 Unternehmen kommen. Die Veranstalter erwarten 200.000 Besucher – 10.000 sollen aus der Volksrepublik anreisen. Die Deutsche Messe hat eine „Task Force“ eingesetzt, die die Lage täglich neu bewertet und unterschiedliche Szenarien durchspielt. Eine Absage werde aktuell nicht erwogen, sagte ein Unternehmenssprecher. „Die Messe findet in acht Wochen statt – wir stehen in einem engen Austausch mit den Ausstellern.“ Auch mit den Gesundheitsbehörden gebe es einen regelmäßigen Kontakt.

Was sagen die Aussteller?

Sie halten sich bedeckt. „Cool ist keiner mehr“, sagt ein Beteiligter. Insbesondere für den exportorientierten Mittelstand sei die Messe aber ein wichtiges Schaufenster, die Unternehmen bereiteten daher weiter ihre Teilnahme vor. Auch beim Maschinen- und Anlagenbauerverband VDMA liefen die Planungen weiter, so ein Sprecher.

Was würde eine Absage der Hannover Messe für die Veranstalter bedeuten?

Die Industrieschau ist die größte Eigenveranstaltung der Deutschen Messe auf ihrem Gelände in diesem Jahr. Bei einer Absage würde der geplante Umsatz von 329 Millionen Euro um knapp ein Fünftel schrumpfen, unter dem Strich würde die Gesellschaft voraussichtlich in die roten Zahlen rutschen – zumal auch das Auslandsgeschäft in China aktuell erhebliche Einbußen verzeichnet.

Wie gehen andere Messeveranstalter mit dem Virus um?

Es gibt kein klares Bild – aber die Nervosität wächst: Die Messe Frankfurt hat die für Anfang März geplante Fachmesse „Light + Building“ verschoben, zu der 200.000 Besucher erwartet wurden. Sie soll nun zwischen Mitte und Ende September stattfinden. Dagegen hat am Dienstag die IT-Schau Embedded World in Nürnberg ihre Tore geöffnet, obwohl einige große Aussteller abgesagt haben. Auch die Reisemesse ITB vom 4. bis 8. März in Berlin soll stattfinden – mit 10.000 Ausstellern und 160.000 Besuchern.

Stornieren Urlauber ihre Reisen – vor allem nach Italien ?

Nach Auskunft verschiedener Reisebüros in Hannover stornieren Italien-Urlauber ihre Reisen derzeit nicht - höchstens einige Türkei-Reisen seien abgesagt worden, heißt es aus einem Reisebüro. Als Grund werde die Nähe der Türkei zum Iran genannt, wo es eine größere Zahl von Infektionen geben soll. Eine Sprecherin des Reiseveranstalters Tui erklärte, es gebe derzeit für Italien keinen generellen Buchungsstopp. Die Tui verweist dazu auf das Auswärtige Amt, das „seine grundsätzliche Einschätzung für Italien-Reisen nicht verändert" habe. „Auch die Weltgesundheitsorganisation empfiehlt derzeit keine Einschränkungen für Passagiere", sagte die Tui-Sprecherin. In die von italienischen Behörden abgeriegelten Gebiete bietet die Tui gar keine Reisen an. Italien sei für die Tui eher ein Sommerreiseziel – bis auf die Skiregionen in Südtirol. „Die Reiseprogramme in die Skiregionen finden regulär statt."

Von Karl Doeleke, Jens Heitmann und Susanna Bauch