Vorgetäuschte Straftat: Frau aus Seelze muss sechs Monatsgehälter Strafe zahlen

Hannover

Rund drei Monate nach dem angeblichen Verbrechen an der 32 Jahre alten Annika T. aus Seelze-Lohnde hat die Staatsanwaltschaft Hannover der Mutter wegen Vortäuschens einer Straftat einen Strafbefehl erteilt. Die Frau, die ihr Verschwinden inszeniert hatte, muss für ihre Tat sechs Monatsgehälter Strafe zahlen. „Zur genauen Höhe der Summe äußern wir uns nicht“, sagt Oberstaatsanwalt Thomas Klinge.

Annika T. hatte sich nach Berlin abgesetzt

Mit einem Großaufgebot hatten die Feuerwehr und die Polizei am Nachmittag des 10. Januar den Bereich am Mittellandkanal in Lohnde abgesucht, wo am Mittag blutverschmierte Kleidungsstücke, das Handy von Annika T. und ihr Auto entdeckt worden waren. Zuvor hatte die 32-Jährige einen Notruf mit ihrem Handy bei der Polizei abgesetzt. Die Suche, an der auch Taucher, ein Sonarboot, der Polizeihubschrauber und ein Spürhund beteiligt waren, musste noch am Abend erfolglos abgebrochen werden. Die weiteren Ermittlungen der Polizei ergaben, dass Annika T. sich nach Berlin abgesetzt hatte. Dort konnten Fahnder die angeblich Verschwundene fünf Tage später wohlbehalten antreffen. In einer ersten Vernehmung gab die Frau zu, eine Straftat vorgetäuscht zu haben.

Über die genauen Hintergründe der Tat herrscht trotz der Verurteilung weiterhin Unklarheit. Die Ermittler gehen aber davon aus, dass Annika T. die Tat im Vollbesitz ihrer geistigen Fähigkeiten geplant und ausgeführt hat. Eine Schuldunfähigkeit liege in diesem Fall nicht vor, teilte die Staatsanwaltschaft mit.

Zivilrechtliche Schritte unklar

Unklar ist noch, ob nach der Verurteilung von Annika T. jetzt auch die Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Polizei, die in großem Stil nach der angeblich Vermissten gesucht hatten, zivilrechtlich gegen die 32-Jährige vorgehen, um sich die Kosten für den Einsatz erstatten zu lassen. Diese Summe dürfte beträchtlich sein.

Von Tobias Morchner