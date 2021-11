Vorgezogene Weihnachtsferien gegen die vierte Welle? So diskutieren Leserinnen und Leser

Hannover

Schule in der Corona-Zeit: Etliche Eltern sehen ihre Kinder nicht ausreichend geschützt. Sehr viele hoffen aber, dass die Schulen geöffnet bleiben – und möchten die ungeimpften Erwachsenen in die Pflicht nehmen. Lesen Sie hier die Forderungen des Landeselternrats und die Reaktion der Landesregierung.

HAZ-Leserin Dr. Daniela Langner aus Langenhagen: „Hybride Lehre an den Unis ermöglichen“

Was die kleineren Kinder und Schüler angeht, erscheint die Argumentation nachvollziehbar. Etwas anders sollte man die Lehre an den Universitäten sehen: Hier gibt es durchaus eine Menge Studierende, die bei aller Freude über den Kontakt mit Kommilitonen und Kommilitoninnen angesichts der aktuellen Infektionslage dennoch hybride Veranstaltungen und/oder Onlineangebote bevorzugen würden. Das sind keine Kinder, die man anleiten müsste, sondern junge Erwachsene, die gerne aus verschiedenen Möglichkeiten selbstbestimmt auswählen möchten. Diese Chance sollte man ihnen bieten. Dr. Daniela Langner, Langenhagen

HAZ-Leserin Dr. Alexandra Reinsdorf aus Hannover: „Lockdown für Ungeimpfte“

Die ungeimpften Erwachsenen sind das Problem, nicht die Kinder! Schon wieder erhalten wir Familien einen Schlag ins Gesicht und das auch noch vom Elternrat. Die Kinder halten sich an alle Regeln, tragen Maske, halten Abstand, testen sich dreimal die Woche, stellen ihre Bedürfnisse hinten an, bringen viele Opfer (keine Geburtstagsfeiern, Ausflüge, Klassenfahrten, Weihnachtsfeiern, Laternenumzüge und so weiter) und lassen sich impfen. Und jetzt sollen ihnen erneut Bildung und schöne Tage in der Schule genommen werden? Zudem wird uns Eltern wieder eine zuverlässige Kinderbetreuung genommen, und wir müssen selbst sehen, wie wir uns organisieren.

Ich finde, jetzt sollten die ungeimpften Erwachsenen in die Pflicht genommen werden. Es sollte eine Impfpflicht für Erwachsene oder einen Lockdown für ungeimpfte Erwachsene geben, aber keine Schulschließungen! Dr. Alexandra Reinsdorf, Hannover

HAZ-Leserin Angelika Fournaris aus Hannover: „Unterricht darf nicht ausfallen“

Zuerst einmal möchte ich Herrn Guder (Michael Guder, Vorsitzender des Landeselternrates; Anm. d. Red.) danken, dass er sich im Schulelternrat engagiert. Ich weiß, wie viel Kraft und Liebe solch eine Tätigkeit abverlangt.

Zur aktuellen Corona-Lage: Ich bin für eine Impfpflicht, weil ich es unsolidarisch empfinde, wenn Menschen sich nicht impfen lassen wollen. Sie gefährden das Leben anderer, und es sind wieder die Kinder, die darunter leiden müssen, sowie die Familien, die sich vernünftig verhalten und Homeschooling und Homeoffice mit Kindern schon in der Vergangenheit leisten mussten. Dadurch geht nicht nur die gesellschaftliche Schere auseinander. Als Ergotherapeutin kann ich zusätzlich versichern, dass sehr viele Kinder durch das Zuhausebleiben Schäden bekommen im psychischen, psychomotorischen, psychosozialen und körperlich- gesundheitlichen Bereich. Kinder brauchen Kinder, Kinder dürfen nicht weggesperrt werden oder vereinsamen.

Das Problem ist nur, dass Kinder keine Lobby haben, sie haben nur uns Eltern und Großeltern – meine Tochter ist berufstätig und hat drei Kinder. Wir müssen für die Rechte unserer Kinder kämpfen. Daher bitte ich den Landeselternrat, sich sein Anliegen noch einmal zu überlegen und die Weihnachtsferien nicht vorzuverlegen. Zusätzlich wünsche ich mir, dass gerade der Schulelternrat mehr an die Öffentlichkeit tritt und gerade jetzt die Kinder in ihrer Disziplin durch das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes, die Einhaltung der Abstandsregelung und das regelmäßige Testen als positives Beispiel für die Rücksichtnahme der Gesellschaft nennt.

Unterrichtsausfälle sind keine Lösung, und Eltern sind keine Pädagogen und ohnehin meistens überfordert. Mein Anliegen ist eine andere Prioritätensetzung – Lösungen finden statt einfach die Schule schließen.

Angelika Fournaris, Hannover

HAZ-Leserin Marion Dierker aus Seelze: „Auf Biegen und Brechen“

Das Vorgehen von Kultusminister Grant Hendrik Tonne ist nicht nachvollziehbar und verantwortungslos. Während die Infektionszahlen steil nach oben gehen, die Pflegekräfte und Ärzte auf den Intensivstationen an der Belastungsgrenze arbeiten, während Tausende Schüler sich mit Corona infiziert haben, sich Ausbrüche an den Schulen häufen, diverse Schulen bereits geschlossen wurden, viele Kinder in Quarantäne sind und ihre Wohnung nicht verlassen dürfen, lockert Herr Tonne die Regeln an den Schulen. Nun werden die Kohorten aufgelöst, sodass die Kinder wieder endlos viele Kontakte haben werden, die kaum nachvollziehbar sein werden. Weiterhin sollen auch wieder Schulveranstaltungen stattfinden.

Überall in Niedersachsen wird die 2-G-Regel eingeführt. An den Schulen, wo schutzbedürftige Kinder sitzen, für die es – zumindest an den Grundschulen – noch keinen Impfstoff gibt, wird 3 G eingeführt. Wir sind auf den letzten Metern auf dem Weg zu einem Impfstoff auch für Grundschüler. Muss man da ernsthaft auf Durchseuchung setzen? Dreimal wöchentlich testen ist schön und gut, aber das Vertrauen in Tests mit einer Zuverlässigkeit von etwa 40 Prozent, die dazu häufig noch von den Grundschülern selbst durchgeführt werden und auch häufig falsche Ergebnisse anzeigen, ist auch nicht sonderlich groß.

Bei deutlich geringeren Infektionszahlen waren die Schulen im Szenario B mit ausgesetzter Präsenzpflicht. Dort wurden Kontakte minimiert und Abstände eingehalten. Auch die Aufhebung der Aussetzung der Präsenzpflicht ist in keiner Weise nachvollziehbar. Vor den Sommerferien waren Corona-Tests Körperverletzung und es konnte keiner dazu gezwungen werden – nach den Sommerferien galt dies auf einmal nicht mehr, eine Begründung des Kultusministers gibt es bis heute nicht.

Herr Tonne tut jetzt so, als hätten Schulen nichts mit dem Infektionsgeschehen zu tun oder gar, als wäre die Pandemie vorbei. An den Schutz der Kinder denkt er nicht. Langzeitfolgen, an denen ein großer Teil der infizierten Kinder leiden, scheinen ihn auch nicht zu interessieren. Auf Biegen und Brechen sollen die Schulen offen bleiben, Schutzmaßnahmen sind vor allem in Jahrgang eins und zwei überhaupt nicht vorhanden. Der Minister spielt mit der Gesundheit einer ganzen Generation. Herr Tonne, treten Sie zurück!Marion Dierker, Seelze

