Hannover

Endlich wieder Konzerte und Kultur. Aber auch politisch ist diese Woche in Hannover einiges los. Und die Schülerinnen und Schüler freuen sich, dass die letzte volle Schulwoche vor den Sommerferien beginnt.

Theater und Kammerkonzert

Im Zuge des Festivals „Theaterformen“ zeigt Noëmi Lakmaier am Montag im Schauspielhaus eine Performance, bei der zwei Menschen zusammen ausharren müssen. Das Stück „Stay a litte longer“ läuft zwischen 17 und 21 Uhr, Einlass ist alle zehn Minuten. Die Tickets kosten im Vorverkauf 14, an der Abendkasse 16 Euro. Online können Sie Eintrittskarten hier erwerben, weitere Vorstellungen gibt es am Dienstag und Mittwoch. Von 18.30 Uhr an zeigt Simone Dede Ayivi am Montag, 12. Juli, ihr Stück „Homecooking“ im Ballhof Zwei, Tickets unter.

Blick in den Kühlschrank: Simone Dede Ayivi führt ihr Stück „Homecooking“ bei den Theaterformen auf. Quelle: Kornelia Kugler

Im Innenhof des Landesmuseums beginnt am Montag um 18 Uhr ein Kammerkonzert des Niedersächsischen Staatsorchesters. Kurzentschlossene können ab 17 Uhr noch im Foyer des Landesmuseum Eintrittskarten erwerben.

Auch politisch steht einiges an. Der Sportausschuss der Stadt befasst sich am Montag mit Stellplätzen für Wohnmobile und kostenlosem Schwimmbadeintritt für Kinder in den Sommerferien. Die CDU hatte gefordert, die Alte Radrennbahn zu einem Stellplatz für Camper umzuwandeln. Abends trifft sich der Bezirksrat Vahrenwald-List im Rahaus.

Mit Herz und Lunge – Gesundheitsdiskussion im Livestream

Zum 40-jährigen Bestehen des Fraunhofer Instituts für Toxikologie und Experimentelle Medizin (ITEM) gibt es am Dienstag, 13. Juli, von 11 Uhr an eine virtuelle Podiumsdiskussion mit dem Titel „Herz ergänzt Lunge – Gesundheitsforschung in Niedersachsen“. Es diskutieren der niedersächsische Wissenschaftsminister Björn Thümler (CDU), Prof. Michael P. Manns, Präsident der Medizinischen Hochschule Hannover, Prof. Ulrike Köhl, Institutsleiterin des Fraunhofer-Instituts für Zelltherapie und Immunologie IZI, Prof. Norbert Krug, geschäftsführender Institutsleiter vom ITEM, und ITEM-Institutsleiter Prof. Thomas Thum. Moderiert wird der Livestream von HAZ-Redakteur Jan Sedelies. Wer zugucken will, muss sich vorher anmelden. Die Teilnahme an dem Livestream ist kostenlos, die Zugangsdaten werden vom Veranstalter zugeschickt.

Umweltausschuss diskutiert über Leineaue

Der Umweltausschuss der Region befasst sich am Dienstag mit dem neuen Landschaftsschutzgebiet „Leineaue zwischen Hannover und Stöckendrebber“. Kürzlich hatte die Region in ihrem Entwurf das nächtliche Angelverbot dort gekippt.

Beethoven und Pop

Beim Beethoven-Festival in der Marktkirche zeigt das Orchester Musica Assoluta am Mittwoch, 14. Juli, unter dem Titel „Der Mensch ist frei!?“ Ludwig van Beethovens Ouvertüre zu „Die Geschöpfe des Prometheus“ op. 43. die Coriolan-Ouvertüre op. 62 und die Egmont-Ouvertüre op. 84. Die Leitung haben Thorsten Encke und Keno Weber.

Im Sommer 2010 spielte er beim Maschseefest, am Mittwoch kommt Michael Schulte auf die Gilde Parkbühne. Quelle: Irving Villegas

Der Konzertsommer geht weiter: Auf der Gilde Parkbühne tritt am Mittwoch ab 20 Uhr Michael Schulte auf, Einlass ist bereits ab 18.30 Uhr. Im Vorprogamm singt Alyssa Drichel. Wenige Restkarten sind hier noch verfügbar.

Zudem haben die Bezirksräte Bothfeld-Vahrenheide und Kirchrode-Bemerode-Wülferode ihre Sitzungen an diesem Tag. Ersterer befasst sich unter anderem mit renaturierten Gräben im Landschaftsschutzgebiet Laher Heide, zweiterer mit Straßensperrungen in Kirchrode und Corona-Schnelltests in Kitas.

Ideenexpo kommt dieses Jahr über den Bildschirm

Normalerweise tummeln sich Tausende Messebesucher bei der Ideenexpo. 2021 läuft die Technikmesse digital. Quelle: Nancy Heusel

Volle Messehallen wird es dieses Mal nicht geben, die Ideenexpo läuft in diesem Jahr am Donnerstag und Freitag digital. Im nächsten Jahr wird sie wieder live auf dem Messegelände vertreten sein. Seit 2007 begeistert die Technikschau mit einem breiten Programm Schülerinnen und Schüler für Naturwissenschaften. Das diesjährige Motto lautet „Mach doch einfach!“ und richtet sich an Jugendliche, Lehrkräfte und Eltern, die Schüler bei der beruflichen Orientierung unterstützen. Alle Teilnehmenden können zur Unterrichtszeit in die vielseitigen Welten der Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik eintauchen. Die Teilnahme an der digitalen Ideenexpo ist kostenfrei. Weitere Infos – auch zur Anmeldung – finden Interessierte hier.

Rat trifft sich zum letzten Mal vor der Sommerpause

Der Rat der Stadt Hannover kommt am Donnerstag zu seiner letzten großen Sitzung vor der Sommerpause zusammen, verabschiedet die Erste Stadträtin Sabine Tegtmeyer-Dette und wählt Anja Ritschel zur neuen Wirtschafts- und Umweltdezernentin. Diskutiert wird unter anderem über Perspektiven für den Mecki-Laden und das neue muslimische Schülerwohnheim, das in der Calenberger Neustadt entstehen soll. Nicht auf die mehr als 30 Punkte umfassende Tagesordnung haben es mobile Luftfilter in Schulen und Kitas geschafft. Das neue 20-Millionen-Euro-Programm zur Förderung von Fensterventilatoren sei zu kurzfristig gekommen, heißt es.

Konzerte auf der Gilde Parkbühne und bei Hannover 78

Auch die Band „Leoniden“ kommt in dieser Woche nach Hannover. Quelle: Handout

Auf der Gilde Parkbühne rockt am Donnerstag ab 20 Uhr die Kieler Indieband „Leoniden“, einige Tickets sind noch hier erhältlich.

Im Biergarten „Acht & Siebzig“ des Vereins Hannover 78 im Ferdinand-Wilhelm-Fricke-Weg am Maschsee tritt in der Reihe „Living Concerts“ am Donnerstag von 20 Uhr an die deutsche Sängerin Julia Neigel mit einem Akkustikset auf, Karten sind unter diesem Link erhältlich.

Landesmuseum eröffnet neue Malereischau

Lovis Corinth war ein berühmter Freilichtmaler, ihm und anderen Künstlern widmet das Landesmuseum seine neue Ausstellung. Quelle: Landesmuseum Hannover

Natur im neuen Licht: Im Landesmuseum wird am Freitag eine große Ausstellung über Freilichtmalerei eröffnet. Sie umfasst bekannte Maler wie Claude Monet und Lovis Corinth. Die Ausstellung soll bis Januar 2022 laufen.

Anhörung zum „Nachtbürgermeister“

Der Kulturausschuss der Stadt macht eine Anhörung zum Thema „Nachtbürgermeister“, der vor allem in Linden Anwohner, Gastronomen und die Partyszene zusammenbringen soll.

Pop und Oper

Bei „Acht & Siebzig“ geht der Konzertreigen weiter: Am Freitag mit der grundsympathischen Hannover-Band „Ich kann fliegen“, los geht es ab 20 Uhr, Einlass ist schon eine Stunde früher, Tickets kann man hier finden. Im Opernhaus läuft Freitag ab 19.30 Uhr zum letzten Mal in dieser Spielzeit die Mozartoper „Cosi fan tutte“.

Fortuna Ehrenfeld im Biergarten

Kommt gern mal im Pyjama: Martin Bechler und seine Band Fortuna Ehrenfeld spielen wie schon 2020 im Biergarten bei Hannover 78. Quelle: Michael Wallmüller

Am Sonnabend lässt Martin Bechler, Sänger von Fortuna Ehrenfeld, bei „acht & Siebzig“ seine Reibeisenstimme erklingen, Beginn ist um 20 Uhr, Karten sind hier erhältlich.

Sibelius in der Oper

Wer das visuelle Sibelius-Konzert „Mythos“ in der Oper noch nicht gesehen hat, sollte sich beeilen, letzte Vorstellungen dieser Saison sind Sonnabend von 19.30 Uhr und Sonntag, 18. Juli, ab 17 Uhr. Weitere Informationen gibt es hier.

Von Saskia Döhner