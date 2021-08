In dieser Woche stellt die Landesregierung eine neue Corona-Verordnung vor. Entscheidend wird künftig die 3-G-Regel: Gewisse Freiheiten gelten bei gestiegenen Infektionszahlen nur noch für Geimpfte, Genesene und Getestete. Dies, und was sonst noch diese Woche in Hannover wichtig wird, finden Sie hier.