Wer noch kein Weihnachtsgeschenk für seine Lieben hat, muss sich sputen. Am Freitag ist Heiligabend. Einkaufen kann man nach einem Urteil des Oberverwaltungsgerichts Lüneburg in den Geschäften jetzt auch ungetestet, ungeimpft und ungenesen, es herrscht lediglich FFP2-Maskenpflicht. Diese hat die Landesregierung am Sonnabend beschlossen, sie gilt ab Dienstag. Die Lüneburger Richter haben in der vergangenen Woche die 2G-Regel im Einzelhandel aufgehoben, obwohl führende Juristen dies scharf kritisieren.

Nach dem OVG-Urteil können die Menschen in Hannover nahezu ohne Einschränkungen wieder shoppen gehen. Quelle: Rainer Dröse

Eltern entscheiden über Teilnahme am Präsenzunterricht

In den Schulen sind derweil die Klassen schon deutlich leerer, an manchen weiterführenden Schulen in Hannover haben sich 40 bis 50 Prozent der Schüler vom Präsenzunterricht abgemeldet, an den Grundschulen fehlen deutlich weniger Kinder. Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) hat es den Eltern freigestellt, ob sie ihre Kinder bis Mittwoch noch in die Schule schicken oder ob sie zu Hause lernen.

Kammermusikkonzert in Herrenhausen und Opernsänger im Kuppelsaal

Am Montagabend findet ein Kammermusikkonzert mit Veronika Eberle, Alban Gerhardt, Markus Becker in der Galerie Herrenhausen statt. Beginn ist um 19.30 Uhr. Es ist ein Nachholkonzert, das unter 2G-plus-Vorgaben stattfindet, die Besucher müssen durchgängig eine FFP2-Maske tragen. Weitere Informationen gibt es bei der Kammermusik-Gemeinde hier.

Jonas Kaufmann tritt am Montag im Kuppelsaal auf. Quelle: Gregor Hohenberg

Im Kuppelsaal des Hannover Congress Centrum tritt am selben Abend Jonas Kaufmann in der Pro-Musica-Reihe auf. Es ist ebenfalls ein Nachholtermin für ein Auftritt, der im Dezember 2020 abgesagt worden war. Weitere Informationen zur 2G-Regel und anderen Vorgaben gibt es hier.

Neuer Regionshaushalt vorgestellt

Auch politisch gibt es in dieser Woche noch einige Termine. Am Dienstag stellt der neue Regionspräsident Steffen Krach in der Regionsversammlung seinen ersten Regionshaushalt vor.

Steffen Krach (SPD) ist neuer Regionspräsident von Hannover, zurzeit kümmert er sich vor allem um die Organisation von Corona-Impfungen. Quelle: Moritz Frankenberg/dpa

Diskussion über Faszination Märchen

Märchen wie Schneewittchen sind für Kinder faszinierend. Märchenfiguren aus Eis in den dazu passenden Märchenlandschaften sind zurzeit in der Eiswelt Elstal auf dem Gelände von Karls Erlebnis-Dorf in Brandenburg zu sehen. Hier ist das Märchen "Schneewittchen" dargestellt. Quelle: Jens Kalaene/dpa

Über die Faszination von Märchen, ihre psychologische Kraft und ihre Symbolwirkung diskutieren Expertinnen und Experten im Herrenhäuser Forum auf Einladung der Volkswagen-Stiftung am Dienstag, 21. Dezember, ab 19 Uhr. Die Veranstaltung ist auch kann auch in einem Livestream im Internet verfolgt werden. Wer persönlich teilnehmen will, muss sich zwingend vorher anmelden. Weitere Informationen finden Interessierte hier.

Impfen im Fußballstadion

Statt Fußball gibt es am 22. Dezember im Stadion Corona-Impfungen. Quelle: Rainer Dröse

Das für Mittwoch geplante große Stadionsingen haben die Kirchen zum Stadionimpfen gemacht. In der HDI-Arena gibt es ab 15 Uhr Erst-, Zweit- und Auffrischungsimpfungen. Auch Kinder können geimpft werden. Weitere Informationen finden Sie hier.

Schulausschuss diskutiert über Schutzmasken für Schüler

Alle Schüler in Hannover sollten FFP2-Masken gestellt bekommen, fordern Schülervertreter. Quelle: Marijan Murat/dpa

Der Schulausschuss der Stadt beschäftigt sich in seiner letzten Sitzung des Jahres unter anderem mit Sanierungsarbeiten an der IGS Südstadt und der Tellkampfschule und diskutiert den Vorschlag der Schülervertreter, allen Schülern FFP2-Masken zur Verfügung zu stellen.

Premiere im Ballhof

Im Ballhof hat am Mittwochabend das Stück „Aufzeichnungen aus dem Kellerloch. Bei nassem Schnee“ nach einer Erzählung von Fjodor Dostojewski Premiere, Beginn ist um 19.30, Uhr, mehr Informationen hier.

Weihnachtsgeschichte mal anders

Vom 23. bis 26. Dezember läuft jeweils um 10 Uhr im kostenlosen Stream Ulrich Hubs lustige Version der Heiligen Nacht unter dem Titel „Das letzte Schaf“ als Video-on-Demand des hannoverschen Schauspiels. Hauptfiguren sind zwei Schafe, die ihre Hirten verloren haben und nun durch die Nacht wandern. Weitere Informationen hier.

Wochenmarkt am 24. Dezember

Freitag ist Markttag auf dem Stephansplatz – auch am 24. Dezember. Quelle: Nancy Heusel

Während einige vielleicht den Baum aufstellen, besorgen andere noch schnell frische Lebensmittel für Heiligabend: Die Wochenmärkte in Döhren, der List, Linden, der Südstadt und Stöcken haben am 24. Dezember bis meist 12 Uhr geöffnet.

