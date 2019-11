Hannover

Weihnachtsmärkte sind eigentlich ein Fall für den Dezember, doch der Winterzauber in Herrenhausen will solange nicht warten – der Markt findet bereits in dieser Woche statt.

Romantisches zwischen Galerie und Orangerie in Herrenhausen

Der erste Winterzauber am Schloss Herrenhausen vor einem Jahr lockte zahlreiche Besucher an. Quelle: Villegas

Lichterglanz, Glühwein, Pfefferkuchen oder Kunsthandwerk – beim Winterzauber in Herrenhausen findet sich alles, was zu einem ausgewachsenen Weihnachtsfest gehört. Dass wir uns selbst mit viel Liebe kaum in der Vorweihnachtszeit, sondern eher mitten im Herbst befinden, ficht die Macher dabei nicht an.

Und der Erfolg gibt ihnen recht: Zahlreiche Besucher genossen den neuen Markt bei der Premiere im vergangenen Jahr, daher gibt es in diesem Herbst die Wiederholung.

Los geht es am Donnerstag um 11 Uhr, bis zum Sonntag ist der Markt am Herrenhäuser Schloss täglich bis 21 Uhr geöffnet, sonntags bis 19 Uhr. Der Eintritt kostet 12 Euro, ermäßigt 9 Euro. Für Kinder bis 17 Jahre ist der Eintritt frei.

Kampf gegen Armut

Was tun gegen Armut? Die Landesarmutskonferenz tagt am Montag in Hannover. Quelle: dpa/Ingo Wagner

In Zeiten, in denen auch normal verdienende Menschen Probleme haben, eine passende und gleichzeitig bezahlbare Wohnung zu finden, ist die Lage für ärmere Menschen umso schwieriger. Die Wohnungsnot steht daher im Zentrum der Tagung der Landesarmutskonferenz heute in Hannover. Die Konferenz ist ein Zusammenschluss von niedersächsischen Wohlfahrtsverbänden und Initiativen. Zu ihren Forderungen gehört ein höherer Hartz-IV-Satz, eine bessere Verbraucherberatung und eben eine stärkere Kontrolle des örtlichen Wohnungsmarkts.

Verkaufsoffener Sonntag

Beim verkaufsoffenen Sonntag wird es voraussichtlich wieder voll in der City. Quelle: Villegas

Am Sonntag auf einen Shopping-Bummel in die City? Am 10. November ist das in Hannover wieder möglich. 800 Geschäfte öffnen in der Innenstadt, ein Martinsumzug und eine 25 Meter lange Rodelbahn am Kröpcke sollen zusätzlich Besucher anlocken. Der Laternenumzug startet um 17.30 Uhr ebenfalls am Kröpcke.

Dancehall-Caballeros in Hannover

Der Sänger Peter Fox tritt mit seiner Band Seeed am 5. November in der TUI-Arena auf. Quelle: Britta Pedersen/dpa

Mit dem „Dicken B“, der Liebeserklärung an Berlin, wurden Seeed bekannt, doch das ist mittlerweile auch schon wieder 18 Jahre her. Inzwischen ist die Reggae-Dub-Kapelle eine feste Größe in der deutschen Musikszene und mit frischem Album unterwegs.

Am Donnerstag spielen Seeed live in der TUI-Arena. Um 20 Uhr geht es los, es gibt noch wenige Restkarten.

Stichwahl im Oberbürgermeisterwahlkampf

Endspurt um das Rathaus: Belit Onay (rechts) und Eckhard Scholz treten in der Stichwahl am Sonntag gegeneinander an. Quelle: Katrin Kutter

Ein halbes Jahr lang war der Oberbürgermeistersessel im hannoverschen Rathaus verwaist, nun geht das Rennen um die Nachfolge von Stefan Schostok zu Ende: Am Sonntag, 10. November, sind die Hannoveraner aufgerufen, in einer Stichwahl zu entscheiden, ob der Grüne Belit Onay oder der Kandidat der CDU, Eckhard Scholz, gewinnt. Im ersten Wahlgang lag Onay mit nur 49 Stimmen sehr, sehr knapp vor Scholz, beide kamen je auf 32,2 Prozent. Der Kandidat der SPD, Marc Hansmann, kam nur auf 23,6 Prozent der Stimmen und landete damit auf Platz 3. Wie die Stichwahl ausgeht, erfahren Sie am Sonntag live auf HAZ.de.

Eine HAZ-Umfrage zur Stichwahl sieht den Grünen-Bewerber Belit Onay vorne.

Von Heiko Randermann