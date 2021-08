Eilantrag gegen Klärschlammverbrennung

Das Verwaltungsgericht Hannover verhandelt am Dienstag, 3. August, um 10.30 Uhr in Saal 4 des Fachgerichtszentrums über einen Eilantrag gegen die Genehmigung der geplanten Klärschlammverbrennungsanlage in Lahe. Der kommunale Energieversorger Enercity will auf dem Deponiegelände durch die Verbrennung von Restschlamm ab 2023 Fernwärme erzeugen. Das Ganze ist ein Baustein für die angestrebte Energiewende. Damit das Kohlekraftwerk Stöcken stillgelegt werden kann, setzt Enercity auf verschiedene neue Anlagen.

Die Vorbereitungen zum Bau der Klärschlammverbrennungsanlage in Lahe starteten Ende 2020. Quelle: Yannick von Eisenhart Rothe

Der Umweltschutzverein Isernhagen wendet sich mit seinem Eilantrag gegen eine Teilgenehmigung, die das Gewerbeaufsichtsamt Hannover für die im Bau befindliche Verbrennungsanlage gegeben hat. Der Umweltverband hält das gewählte Verfahren für umweltschädlich und lehnt auch den Standort ab. Was die Sache besonders brisant macht: Gleichzeitig machen in Hannover Umweltinitiativen Druck, den Kohlemeiler in Stöcken früher als geplant vom Netz zu nehmen.

HAZ/NP-Wahlforum in Laatzen

Die vier Bürgermeisterkandidatinnen und -kandidaten für Laatzen präsentieren sich am Dienstag, 3. August, beim HAZ/NP-Wahlforum. Bürger können vorher per E-Mail Fragen formulieren, und auch vor Ort dabei sein und Fragen stellen. Die Diskussion ist auf HAZ.de im Livestream zu sehen. Verkehrswende, Müllprobleme, steigende Mieten: Über diese und weitere Themen diskutieren die Kandidatinnen und -kandidaten.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

HAZ/NP-Wahlforum in Uetze

Braucht Uetze mehr Mietwohnungen? Wo sollen noch Kita-Plätze entstehen? Wie wird Uetzes Zentrum attraktiver? Über diese und weitere Fragen diskutieren die drei Bürgermeisterkandidaten für Uetze am Mittwoch, 4. August, ab 19 Uhr live beim Wahlforum von HAZ und NP im Pressehaus in Hannover. Auch hier können Leserinnen und Leser vorab per E-Mail Fragen stellen und auch selbst live dabei sein.

Kinder können Limmer entdecken – oder Dart spielen

Mit der Feriencard lernen Kinder, wie hier Sophie, Sylvan und Niklas (von rechts), auch orientalisch Kochen. Quelle: Tim Schaarschmidt

Kinder und Jugendliche von 10 bis 14 Jahren können am Mittwoch, 4. August, um 14 Uhr mit der Feriencard den Stadtteil Limmer besser kennenlernen. Die Tour (#261 Limmer glitzert bunt) geht zu Hinterhof-Ateliers und Do-it-yourself-Werkstätten. Ebenfalls am Mittwoch mit Feriencard kostenlos: Dart spielen.

Schon am Dienstag laufen zwei Floorball-Kurse mit Hannover 96. Die Feriencard gibt es in allen Stadtbibliotheken, den städtischen Schwimmbädern und an vielen anderen Orten für 9 Euro. Wer bedürftig ist und das mit dem Aktivpass nachweist, erhält sie kostenlos.

Hannover 96 kickt in Norderstedt

Gegen Hansa Rostock reichte der Einsatz von Hannover 96 beim jüngsten Match in der zweiten Bundesliga nicht. Quelle: Florian Petrow

In der ersten Runde des DFB-Pokals tritt Hannover 96 am Sonnabend, 7. August, gegen Eintracht Norderstedt an. Der Anstoß ist um 15.30 Uhr im Edmund-Plambeck-Stadion in Norderstedt. In der zweiten Bundesliga hat 96 zuletzt gegen Aufsteiger Hansa Rostock 3:0 verloren – dafür waren aber erstmals wieder 14.000 Zuschauer in der HDI-Arena live dabei.

Recken spielen beim TuS Vinnhorst

Die Recken sind in der Vorbereitung auf die neue Saison. Dazu gehört ein Testspiel beim TuS Vinnhorst. Die Handballer vom TSV Burgdorf treten am Freitag, 6. August, in der ZAG-Arena gegen das Team vom TuS Vinnhorst an. Zwei Spieler sind aktuell anderweitig beschäftigt: Johan Hansen kämpft mit der dänischen Nationalmannschaft, Jonathan Edvardsson mit dem schwedischen Team bei den Olympischen Spielen in Tokio um Medaillen.

Von Bärbel Hilbig