Minister informiert über Bandenkriminalität

Autoaufbrüche, Wohnungseinbrüche, das Sprengen von Geldautomaten oder auch Menschen- und Drogenhandel – hinter vielen Verbrechen stehen oftmals nicht Einzeltäter, sondern organisierte, professionell arbeitende Banden. Um diese Bedrohung besser analysieren zu können, erstellt Niedersachsen jährlich ein Lagebild Organisierte Kriminalität. Am Montag, 23. November, will Innenminister Boris Pistorius erläutern, wie Polizei und Justiz gegen das organisierte Verbrechen vorgehen wollen.

Wie locken wir mehr Touristen nach Hannover ?

Das Neue Rathaus zieht Touristen an –aber was hat Hannover sonst noch zu bieten? Quelle: Vanessa Noack

Die Corona-Krise setzt der Tourismusbranche in Hannover heftig zu. Doch auch wenn die Pandemie irgendwann überwunden ist, wird nicht alles gut sein – die Branche braucht frische Ideen. Die Region hat deshalb eine Studie in Auftrag gegeben, um herauszufinden, wie man es schaffen kann, mehr Kongress- und Stadttourismusbesucher in die Landeshauptstadt und die umliegenden Kommunen zu locken. Am Dienstag, 24. November, werden die Ergebnisse vorgestellt.

Luftreiniger in allen Klassenräumen?

Können Luftreiniger die Corona-Gefahr in Schulen senken? Die meist schrankgroßen und auch recht teuren Geräte sind umstritten –Experten halten die Wirkung der Filteranlagen bei voll besetzten Klassenräumen für begrenzt. Viele Eltern würden sich aber über dieses Bisschen an mehr Sicherheit für ihre Kinder freuen und fordern den Einsatz der Reiniger in den Schulen. Am Mittwoch, 25. November, will der Schulausschuss der Stadt Hannover diskutieren, ob der Einsatz von Luftreinigern in allen Klassenräumen sinnvoll und bezahlbar ist.

Prozess gegen falsche Polizisten

Die Polizei warnt vor Trickbetrügern, die sich am Telefon als Polizisten ausgeben, und so das Vertrauen ihrer Opfer erschleichen. Quelle: Julian Stratenschulte/dpa

Am Freitag, 27. November, müssen sich vier Männer vor dem Landgericht verantworten, die als falsche Polizisten über 60.000 Euro erbeutet haben. Die Angeklagten sollen von der Türkei aus ihre Opfer in der Region Hannover angerufen und sie dazu gebracht haben, Bargeld an Komplizen der Anrufer auszuhändigen.

Hannover 96 empfängt Holstein Kiel

Hendrik Weydandt will mit 96 gegen Holstein Kiel punkten. Quelle: Peter Steffen/dpa

Hannover 96 hat weiter den Aufstieg in die 1. Bundesliga fest im Blick und kann dafür am Wochenende einen wichtigen Schritt machen. Am Sonntag, 29. November, kommt Holstein Kiel, ein direkter Konkurrent um den Aufstieg, in die HDI-Arena. Anstoß ist um 13.30 Uhr.

Recken wollen in Essen punkten

Trainer Antonio Carlos Ortega (rechts) erlebt derzeit keine einfache Saison mit den Recken der TSV Hannover-Burgdorf. Quelle: imago images/wolf-sportfoto

Die Handballsaison läuft noch nicht rund für die TSV Hannover-Burgdorf. Am Sonntag, 29. November, haben die Recken die Chance, mal wieder auswärts zu punkten – sie werden beim Tabellenletzten in Essen erwartet. Angepfiffen wird das Spiel um 16 Uhr.

Staatsoper zeigt „Carmen“ online

Bizets Carmen – modern und auf Abstand. Quelle: Sandra Then

Oper und Theater haben geschlossen, doch wer möchte, kann sich trotzdem etwas Kultur aus Hannover gönnen: Die Staatsoper hat eine pandemiegerechte Version von George Bizets Oper „Carmen“ aufgenommen. Zu sehen ist die Inszenierung von Hausregisseurin Barbora Horákovás, Komponist Marius Felix Lange und Texter Martin Mutschler ab sofort unter diesem Link. Die live abgefilmte Aufführung ist mit englischen Untertiteln versehen.

Von Heiko Randermann