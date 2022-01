Neue Corona-Regeln?

Am Montag, 24. Januar, beraten die Regierungschefs von Bund und Ländern erneut über die Corona-Krise. Für Niedersachsen hat Ministerpräsident Stephan Weil schon erklärt, wie es weitergehen soll: Die Winterruhe soll noch einmal verlängert werden.

Bis Ende Februar bleiben demnach Clubs und Diskotheken geschlossen, private Feiern mit mehr als zehn Personen sind verboten. Und in den Schulen sollen sich die Kinder und Jugendlichen bis auf Weiteres täglich testen.

Neues Urteil nach Friedhofsmord

Auf dem Jakobi-Friedhof in Kirchrode wurde im April 2020 die Leiche eines Bielefelders entdeckt. Quelle: Clemens Heidrich (Archiv)

Sie erstachen ihr Opfer im April 2020 mit einem Kurzschwert und verscharrten es dann auf dem Jakobi-Friedhof in Kirchrode. Im Februar 2021 verurteilte das Landgericht Hannover Emre A. (24) und seine Freundin Tanja W. (26) zu neun Jahren Haft. Beide haben das Asperger-Syndrom und lebten in einer betreuten Wohnanlage.

Doch im August hob der Bundesgerichtshof in Leipzig das Urteil auf, nachdem er Rechtsfehler bemängelt hatte. Nun müssen nicht alle Fakten noch einmal aufgerollt werden, aber das Landgericht Hannover soll sie noch einmal neu bewerten. Erster Termin des Prozesses ist am Montag, 24. Januar.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Hannovers Fernwärmenetz soll wachsen

Um Hannover klimafreundlicher zu machen, will die Stadt in den kommenden Jahren das Fernwärmenetz deutlich ausbauen. Dafür braucht es aber eine entsprechende Rechtsgrundlage in Form einer Satzung. Diese wollen Oberbürgermeister Belit Onay und Enercity-Chefin Susanna Zapreva am Montag, 24. Januar, vorstellen.

Hannover will Abwassergebühren anheben

Abwassergebühren in Hannover sollen steigen. Mitten in der Inflation dürfte dieses Vorhaben neu diskutiert werden. Quelle: Jens Büttner/dpa

Die Stadt will wegen steigender Kosten die Abwassergebühren anheben: Plus zehn Prozent beim Schmutzwasser und sogar plus 17 Prozent beim Regenwasser. Die Pläne gibt es schon länger, aber nun fällt die Umsetzung ausgerechnet in eine Zeit steigender Preise – weshalb die Opposition im Rat bereits ihren Widerstand angekündigt hat. Am Montagnachmittag, 24. Januar, will der Betriebsausschuss für Stadtentwässerung über die Frage beraten.

Schießerei auf der Arndtstraße: Schwager des Toten sagt aus

Der Angeklagte Rinor Z. beim Prozessauftakt im Gespräch mit seinen Anwälten. Quelle: Samantha Franson (Archiv)

Wie kam es zu der tödlichen Schießerei auf der Arndtstraße im vergangenen Sommer? Der Todesschütze Rinor Z. hatte immer angegeben, im Streit und aus Notwehr aus Versehen einen Kontrahenten erschossen zu haben. Doch Videoaufnahmen und abgehörte Telefonate (Rinor Z. stand wegen eines anderen Verbrechens unter polizeilicher Beobachtung) nähren Zweifel an der Darstellung. Am Mittwoch, 26. Januar, geht der Prozess weiter – dann soll der Schwager des Getöteten als Zeuge aussagen.

Landtag diskutiert über Omikron und Tiny Houses

Der niedersächsische Landtag tagt in dieser Woche von Mittwoch bis Freitag. Quelle: Julian Stratenschulte/dpa

Corona und Omikron werden auch im niedersächsischen Landtag wieder Thema sein, wenn dieser sich ab Mittwoch, 26. Januar, zu seiner monatlichen Plenarsitzung trifft. Unter anderem will Ministerpräsident Stephan Weil dann eine Unterrichtung zum Thema abgeben. Aber das Parlament berät auch über andere Themen: So will Niedersachsen in Zukunft konsequenter gegen kriminelle Familienclans vorgehen. Und für Tiny-House-Besitzer soll der Umzug ihres Gebäudes rechtlich einfacher werden.

Rat der Stadt Hannover tagt

Die neue grün-rote Mehrheit im Rat muss sich noch aneinander gewöhnen, viele Beteiligte sind neu im Gremium. Am Donnerstag, 27. Januar, haben sie erneut Gelegenheit, an ihrem Miteinander zu arbeiten – dann tagt der Rat der Stadt Hannover zum ersten Mal im neuen Jahr.

Halbjahreszeugnisse für Schülerinnen und Schüler

Am Freitag gibt es Halbjahreszeugnisse in Niedersachsen. Quelle: Michael Löwa/dpa

Das vergangene Halbjahr war für Schülerinnen und Schüler in Hannover und Umgebung sicherlich keine normale Schulzeit – aber immerhin war es seit Beginn der Corona-Pandemie im Frühjahr 2020 das erste Halbjahr, das ohne Schulschließungen oder Wechselunterricht-Modelle auskam. Am Freitag, 28. Januar, endet es, dann gibt es Halbjahreszeugnisse und zwei Tage Ferien für alle.

Von Heiko Randermann