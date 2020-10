Hannover

Die Herbstferien sind zu Ende, die Schule fängt wieder an. Das wäre unter normalen Umständen nicht unbedingt eine Nachricht, aber es sind keine normalen Zeiten – und so steht dieser Schulstart unter besonderer Beobachtung.

Mit Maske im Unterricht?

Die Schulen starten an diesem Montag wieder ihren Unterricht nach den Herbstferien – unter erschwerten Bedingungen. Quelle: Felix Kästle

Trotz deutlich steigender Coronazahlen sollen die Schulen in der Region Hannover und ganz Niedersachsen ab Montag, 26. Oktober, wieder zum vollen Präsenzunterricht zurückkehren. Allerdings mit einer Ergänzung: Für weiterführende Schulen wird empfohlen, dass Lehrer und Schüler nicht nur auf den Gängen und Fluren, sondern auch im Unterricht die Mund-Nase-Masken aufbehalten. Diese Regel soll gelten, wenn in einem Landkreis die Sieben-Tage-Inzidenz bei den Neuinfektionen die Marke von 50 pro 100.000 Einwohner übersteigt. Das ist mittlerweile in vielen Landkreisen Niedersachsens der Fall, die Region Hannover überschritt die Marke am Wochenende ebenfalls.

Weil und Tonne besuchen preisgekrönte Schule

Eine Schule steht am Montag, 26. Oktober, besonders im Fokus: Die Otfried-Preußler-Schule in der Südstadt bekommt hohen Besuch. Ministerpräsident Stephan Weil und Kultusminister Grant Hendrik Tonne wollen sich die inklusive Arbeit der Grundschule erklären lassen, mit der diese den Deutschen Schulpreis gewonnen hat. Allerdings muss man dabei auch erklären, dass das preisgekrönte Modell zwischenzeitlich eingestellt worden ist, weil die Stadt Hannover den Erfolg als nicht erwiesen ansah. Vielleicht kann Weil, der früher ja mal Oberbürgermeister von Hannover war, da zwischen Schule und Verwaltung vermitteln.

Planfeststellung für Südschnellweg beginnt

So soll der Südschnellweg in Hannover aussehen, wenn er fertig ist. Am Montag beginnt das Planfeststelllungsverfahren für das Projekt. Quelle: Felix Riemenschneider

Der Südschnellweg soll ab 2022 grundsaniert werden. Das wird von den meisten begrüßt, doch nun hat sich die Erkenntnis breitgemacht, dass der Schnellweg anschließend so breit wie eine reguläre Autobahn sein wird und damit dann doppelt so viel Platz wegnimmt wie jetzt. Das wiederum gefällt Anwohnern nicht so gut, und ab dieser Woche können sie ihren Unmut auch offiziell äußern. Denn am Montag, 26. Oktober, beginnt das Planfeststellungsverfahren für die Magistrale im Süden der Stadt.

Bargeldloses Zahlen in Bussen soll kommen

In Regiobussen soll es künftig möglich sein, bargeldlos sein Ticket zu kaufen. Dafür investiert die Region eine Million Euro. Quelle: Alexander Körner (Archiv)

Früher war, wer ohne Bargeld unterwegs war, wirklich bar jeden Geldes, denn bargeldlos zahlen konnte man nur in wenigen Geschäften. Lange her, mittlerweile ist es eine Selbstverständlichkeit, auch Kleinstbeträge per Karte oder Handy begleichen zu können. Um auch die Busse der Üstra und der Regiobus auf den bargeldlosen Zahlungsverkehr umrüsten zu können, will die Region nun eine Million Euro investieren. Am Dienstag, 27. Oktober, berät der Verkehrsausschuss der Region über dieses Thema. Dabei ist es streng genommen schon jetzt möglich, das Busticket bargeldlos zu kaufen: Über die GVH-App kann man das Ticket noch kurz vor dem Einsteigen online lösen.

Gesicht verätzt – Kosmetikerin steht vor Gericht

Ein Besuch im Kosmetiksalon wurde für die Kundin zum Horrortrip: Die Kosmetikerin trug der Frau 35-prozentige Fruchtsäure auf, die zu erheblichen Verätzungen im Gesicht und einer elftägigen Arbeitsunfähigkeit führten. Und die Schmerzen müssen höllisch gewesen sein. Ab Dienstag, 27. Oktober, muss die Kosmetikerin sich wegen gefährlicher Körperverletzung vor dem Amtsgericht Hannover verantworten.

Steuerzahlerbund prangert Verschwendung an

Bernhard Zentgraf, Präsident des Bundes der Steuerzahler (BdSt) in Niedersachsen und Bremen, präsentiert alljährlich das Schwarzbuch „Die öffentliche Verschwendung“. Quelle: Holger Hollemann/dpa

Brücken, die keiner braucht. Wege, die ins Nichts führen. Oder Gebäude, die man nicht nutzen kann, weil sie schlecht geplant sind – jedes Jahr listet der Bund der Steuerzahler in seinem Schwarzbuch die schlimmsten Verschwendungssünden von Steuergeld auf. Am Dienstag, 27. Oktober, ist es wieder so weit – dann erscheint das aktuelle Schwarzbuch.

Recken hoffen auf ersten Auswärtssieg

Mühsamer Start in die Saison: Hannovers Trainer Antonio Carlos Ortega senkt den Kopf. Quelle: Frank Molter/dpa

Der Start von Hannover-Burgdorf in die Handballsaison war bislang mühsam: Zuletzt gab es für die Recken zu Hause ein ärgerliches Unentschieden gegen den Bergischen HC, außerdem wartet die Mannschaft von Trainer Carlos Ortega immer noch auf den ersten Auswärtssieg. Mit dem soll es am Donnerstag, 29. Oktober, klappen, denn dann treten die Recken bei den Eulen in Ludwigshafen an. Um 19 Uhr ist Anpfiff.

Altpapier-Abfuhr nur noch alle 14 Tage?

Diesmal voll, oft aber nicht: Weil die Altpapiertonnen bei der Abholung oft nur halb voll sind, plant die Region Hannover, Altpapier nur noch 14-täglich abzufahren. Quelle: Holger Hollemann/dpa

Derzeit wird in Stadt und Umland der Region Hannover das Altpapier wöchentlich abgeholt. Das soll sich allerdings ändern, ab April 2021 sollen alte Zeitungen, Kartons und Papprollen im Umland nur noch 14-täglich abgefahren werden. In der Stadt soll die 14-tägliche Abfuhr 2022 kommen. Den Verantwortlichen ist aufgefallen, dass die Papiermüllsäcke und -eimer sehr unregelmäßig gefüllt sind, „oftmals ist nur eine Hand voll Zeitungen enthalten“, heißt es aus der Vorlage der Verwaltung für den Abfallausschuss der Region. Dieser berät am Donnerstag, 29. Oktober, über den neuen Abfuhrrythmus für Altpapier.

Sorgen der Azubis in der Corona-Krise

Die Corona-Pandemie belastet Unternehmen, Arbeitnehmer, Selbstständige wie Arbeitslose – und sie stellt auch Jugendliche auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz vor große Herausforderungen. Der Deutsche Gewerkschaftsbund ( DGB) will in dieser Woche die Aufmerksamkeit auf diese Gruppe lenken und stellt am Donnerstag, 29. Oktober, seinen Bericht zur Lage auf dem Ausbildungsmarkt Niedersachsen vor.

Hannover 96 hofft auf drei Punkte in Fürth

Hannovers Genki Haraguchi will am Sonntag wieder jubeln. Quelle: Peter Steffen/dpa

Immer Favorit auf den Aufstieg, aber nur ganz selten hat es geklappt – das ist das traditionelle Bild der Spielvereinigung Greuther Fürth. Damit Hannover 96 nicht in die gleiche Rolle rutscht, wollen die Roten am Sonntag, 1. November, bei den Fürthern gewinnen. Anpfiff in Franken ist um 13.30 Uhr.

Von red