Heute fängt in Niedersachsen die Schule wieder an, aber der Unterrichtsbeginn wird sich für viele Kinder und Jugendliche anders anfühlen, als gewohnt. Um die Corona-Pandemie einzudämmen, hat das Land Niedersachsen strengere Regeln erlassen. Die meisten Schüler müssen zu Hause bleiben, der Unterricht findet online statt. Dennoch werden keineswegs alle Klassenzimmer leer sein. Für Abschlussjahrgänge gilt, dass die Schüler wechselweise in Schulen und zu Hause lernen.

Viele Schüler bleiben zu Hause und lernen vor dem Bildschirm. Quelle: HAZ

Was diese Woche weiterhin wichtig wird, zeigt die HAZ im Überblick.

Kitas bleiben geschlossen, Notgruppen sind erlaubt

Eltern können ihre Kinder ab Montag nicht mehr wie gewohnt zur Betreuung in die Kindertagesstätten bringen. Alle Kitas bleiben zunächst bis Ende des Monats geschlossen. Die Corona-Verordnung des Landes lässt aber Ausnahmen zu. Für bis zu 50 Prozent der Kinder soll es eine Notbetreuung geben. Ob das ausreicht, wird sich in den nächsten Tagen zeigen.

Kitas bleiben geschlossen, viele Eltern werden ihre Kinder zu Hause betreuen müssen. Quelle: Marcel Kusch/dpa

Wo wird der Bewegungsradius eingeschränkt?

Möglicherweise müssen sich die Bewohner einiger niedersächsischer Städte und Gemeinden darauf gefasst machen, auf Ausflüge in die nähere Umgebung zu verzichten. Bund und Länder hatten sich vergangene Woche darauf verständigt, dass dort, wo der Inzidenzwert über 200 steigt, eine Beschränkung auf einen Bewegungsradius von 15 Kilometernum den Wohnort verfügt werden kann. Gifhorn hat den Grenzwert an diesem Wochenende überstiegen. Ob weitere Kommunen hinzukommen, zeigen heute die aktuellen zahlen. Das Land überlässt es den örtlichen Behörden, die Einschränkungen tatsächlich durchzusetzen.

Die Leine wollen Surffans an dieser Stelle so verändern, dass eine Welle entsteht. Der Fischereiverein klagt dagegen. Quelle: Moritz Frankenberg

„Leinewelle“ vor Gericht

Am Dienstag, 12. Januar, entscheidet sich, ob der Bau einer stehenden Surf-Welle auf der Leine eine Zukunft hat. Das Verwaltungsgericht Hannover beschäftigt sich mit einer Klage des Fischereivereins gegen den Bau der „Leinewelle“. Die mündliche Verhandlung beginnt zunächst um 10.30 Uhr am Leineufer in Höhe der Schlossstraße und wird dann im Gerichtssaal fortgesetzt. Das Gericht will sich ein Bild von der Lage vor Ort machen.

In anderen Bundesländern, etwa in Thüringen, dürfen Polizisten auch an Unterarmen tätowiert sein. Niedersachsen ist das verboten. Quelle: picture alliance / dpa

Innenausschuss: Müssen Polizisten ihre Tätowierungen verstecken?

Am Donnerstag, 14. Januar, beschäftigt sich der Innenausschuss des Landtags mit einem heiklen Thema. Die FDP fordert, dass Polizisten ihre Tätowierungen nicht mehr verstecken müssen. Bisher gilt die Vorschrift, dass Körperbemalungen bei Polizisten von Kleidungsstücken bedeckt sein müssen. Maßstab ist das „kurzärmelige Diensthemd“. Das sei nicht mehr zeitgemäß, finden die Liberalen. Die Vorschrift solle so verändert werden, dass nur Tätowierungen auf Hals und Gesicht verboten bleiben, sowie extremistische, sexistische oder gewaltverherrlichende Motive.

Stadt hilft Vereinen, Gastronomen und Kulturschaffenden

Sportvereine, Kulturschaffende und Gastronomen bekommen weitere Hilfen aus der Stadtkasse. Am Freitag, 15. Januar, berät der Wirtschaftsausschuss des Rates über eine neues Förderpaket der Stadtverwaltung. Die Hilfsmaßnahmen, darunter der Verzicht auf Hallenmieten für Sportvereine, haben insgesamt ein Volumen von 715.000 Euro uns sollen bis Ende Juni dauern.

Hannover 96 empfängt den 1. FC St. Pauli am kommenden Sonnabend in der HDI-Arena. Quelle: Hannover 96 Pool

Hannover 96 spielt gegen St. Pauli

Fußballfans können sich auf Sonnabend freuen. An diesem Tag spielt Hannover 96 um 13 Uhr gegen den 1. FC St. Pauli –und kann seine kleine Siegesserie nach dem 4:0 gegen den SV Sandhausen und dem 2:1 gegen Darmstadt 98 ausbauen. Ein Heimspiel, das eigentlich keines ist, denn noch immer sind Zuschauer im Stadion nicht erlaubt. Fans können die Partie am heimischen Bildschirm verfolgen, denn Fußballkneipen sind ebenfalls geschlossen.

