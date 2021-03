Hannover

Am Montag steht mal wieder das Thema Corona im Mittelpunkt: Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil wird zusammen mit den Regierungschefs der anderen Bundesländer und Bundeskanzlerin Angela Merkel über die nächsten Schritte in der Coronakrise beraten.

Coronagipfel zwischen Bund und Ländern

Per Video wird sich Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil auch am Montag wieder mit seinen Länderkollegen und Bundeskanzlerin Angela Merkel beraten. Quelle: Ole Spata/dpa

Bei der letzten Corona-Konferenz von Bund und Ländern haben sich die Regierungschefs noch auf mögliche Lockerungen für Landkreise mit niedriger Inzidenz geeinigt. Doch davon kann aktuell keine Rede mehr sein – die Infektionszahlen steigen, immer mehr Landkreise gelten als Hochinzidenzzonen. Beim Coronagipfel am Montag, 22. März, wird es also schon wieder um die Frage gehen: Wie bekommen wir diese Pandemie in den Griff? Einfache Gespräche werden das nicht, es kann also sein, dass Kanzlerin Angela Merkel und die Länderchefs erst am Abend vor die Kameras treten.

Bezirksrat beschließt Aus für Hindenburgstraße

Der Name des Reichspräsidenten könnte schon bald von den Straßenschildern im Zooviertel verschwinden. Quelle: Michael Thomas

Soll die Hindenburgstraße in Hannovers Zooviertel ihren Namen behalten? Oder ist es an der Zeit, den Namen des Reichspräsidenten von den Straßenschildern zu tilgen? Der Streit um diese Fragen währt schon Jahre, am Montag, 22. März, könnte die Entscheidung fallen: Der Bezirksrat will die Umbenennung in Loebensteinstraße beschließen. Statt nach einem Reichspräsidenten wäre die prominente Straße entlang der Eilenriede dann nach dem jüdischen Mädchen Lotte-Lore Loebenstein benannt, das im Zooviertel gewohnt hat und von den Nazis ermordet wurde.

Ehrung für Start-up-Unternehmen

Gründen ist in der Pandemie nicht leicht, gute Ideen gibt es aber weiterhin, natürlich auch in der Region Hannover. Einige von ihnen werden am Mittwoch, 24. März, ausgezeichnet, nämlich beim Wettbewerb Start-up-Impuls von hannover impuls und der Sparkasse Hannover. Insgesamt 114 Firmen aus der Region haben sich beworben, der Sieger kann sich auf ein Preisgeld von 70.000 Euro freuen. Das Event kann jeder online verfolgen, um 17 Uhr geht es los unter Livestream.startupimpuls.de.

Die Region berät: Warum fuhren die Bahnen nicht bei Schnee?

Kälte und Schnee führten dazu, dass Anfang Februar an vielen Bahnhaltestellen der Asphalt aufbrach – und den Stadtbahnverkehr in Hannover zum Erliegen brachte. Quelle: Rainer Dröse

Dass ausgerechnet beim dicksten Schnee Anfang Februar die Stadtbahnen der Üstra in Hannover nicht mehr fahren konnten, weil Dutzende Bahnübergänge an den Haltestellen beschädigt waren, sorgte für viel Kritik und Empörung. Das änderte sich auch nicht, als das Nahverkehrsunternehmen in einer Ursachenanalyse zu einem eher bescheidenen Ergebnis kam: Das war halt Pech. Am Donnerstag, 25. März, will der Verkehrsausschuss der Region sich das noch einmal anschauen und beraten, ob man aus dem Drama nicht vielleicht doch was lernen kann.

Papiermüll wieder wöchentlich abholen?

Öffentliche Papiercontainer quellen an vielen Orten über – auch, weil in der Pandemie mehr Versandkartons weggeschmissen werden. Quelle: Samantha Franson

Im November beschloss die Regionsversammlung, den Papiermüll im Umland von Hannover nicht mehr wöchentlich, sondern 14-täglich abzuholen. So wollte das Entsorgungsunternehmen aha Geld sparen. Doch mittlerweile steht fest: Das hat nicht geklappt. Weil die Bürger ihren Papiermüll zu früh rausstellen, die Altpapiercontainer in Coronazeiten übervoll sind und somit mehr Papier und Kartons auf den Bürgersteigen durchweichen, haben die Entsorger jetzt sogar mehr zu tun als vorher. Der Vorschlag der Regionsverwaltung: Wir nehmen die Verlängerung des Abfuhrrhytmus wieder zurück. Am Donnerstag, 25. März, berät der Abfallwirtschaftsausschuss der Region.

Recken empfangen die Eulen

Hannover-Burgdorfs Trainer Carlos Ortega will seine Mannschaft am Sonntag in der ZAG-Arena gewinnen sehen. Quelle: Florian Petrow

Die Recken der TSV Hannover-Burgdorf erleben eine eher durchwachsene Saison, die erste Tabellenhälfte ist derzeit weit weg für die Mannschaft von Trainer Carlos Ortega. Doch es gibt Teams, denen es noch schlechter geht: Die Eulen Ludwigshafen kämpfen sogar gegen Abstieg aus der Handball-Bundesliga. Am Donnerstag landen die Eulen in Hannover, Anpfiff der Begegnung ist am Sonntag, 28. März, um 19 Uhr in der ZAG-Arena.

Von Heiko Randermann