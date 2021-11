Prozess um Schießerei in der Arndtstraße beginnt

Unter besonderen Sicherheitsvorkehrungen beginnt am Dienstag vor dem Landgericht Hannover der Prozess um die tödliche Schießerei auf der Kreuzung Arndstraße/Herschelstraße. Am 3. Juni hatte dort mutmaßlich der 32-jährige Rinor Z. den 30-jährigen Armin N. erschossen, nachdem dessen Begleiter Rinor Zs Auto mit einer Holzlatte angegriffen hatte. Die Anklage lautet auf Totschlag, die Hintergründe der Schießerei liegen nach wie vor im Dunklen.

Oberlandesgericht entscheidet über Marktkirchenfenster

Viel diskutiert: Im Zentrum des Lüpertz-Entwurfes steht eine weiß gekleidete Luther-Figur, umschwirrt von fünf dicken Fliegen. Quelle: Simon Benne

Im Streit um das so genannte Fliegenfenster für Hannovers Marktkirche könnte am Dienstag eine wichtige Entscheidung fallen. An dem Tag wird nämlich aller Voraussicht nach das Oberlandesgericht Celle entscheiden, ob es eine Berufung des erstinstanzlichen Urteils im Fensterstreit zulässt. Das Landgericht Hannover hatte nämlich der Marktkirchengemeinde erlaubt, das vom Künstler Markus Lüpertz und von Altkanzler Gerhard Schröder finanzierte Fenster einzubauen. Doch der Erbe des Nachkriegsarchitekten Dieter Oesterlen, der die Marktkirche nach dem Krieg wiederhergestellt hat und daher das Urheberrecht über die Innenraumgestaltung hat, war mit dem modern gestalteten Fenster, das unter anderem fünf fette Fliegen zeigt, nicht einverstanden und hat Berufung eingelegt. Eine endgültige Entscheidung in dem Streit fällt aber möglicherweise auch vor dem OLG noch nicht – beide Parteien haben noch die Möglichkeit, den Bundesgerichtshof anzurufen.

Stadt eröffnet Unterkunft für Obdachlose

Die Nächte werden kälter und die Temperaturen können nun auch mal unter den Gefrierpunkt fallen. Die Stadt Hannover öffnet daher in dieser Woche wieder die Notschlafstelle am Alten Flughafen. Anders als in den vergangen Jahren ist die Unterkunft in diesem Winter aber nicht nur nachts, sondern 24 Stunden am Tag geöffnet. Der Bedarf nach Unterkünften und Schlafstellen ist groß: Sozialarbeiter schätzen, dass die Zahl der Menschen, die in Hannover auf der Straße leben, sich während der Corona-Pandemie verdoppelt hat – von rund 500 auf etwa 1000.

Land informiert über Corona-Lage

Viele Testzentren sind morgens stark gefragt – weil ungeimpfte Arbeitnehmer nun täglich einen Test vorweisen müssen, wenn sie ihre Arbeitsstätte aufsuchen wollen. Quelle: Rainer Dröse

Wie geht es weiter in der Bewältigung der Corona-Pandemie? Die Inzidenzen klettern weiter, die Krankenhäuser drohen an ihre Kapazitätsgrenzen zu stoßen und die Impfteams in der Region Hannover kommen kaum hinterher, alle Impfwilligen zu bedienen. Die Lage ist ernst und die CDU hat bereits ins Gespräch gebracht, für Niedersachsen den Katastrophenfall ausrufen zu lassen – was aber von der Staatskanzlei bislang eher skeptisch gesehen wird. Die wöchentliche Corona-Pressekonferenz am Dienstag um 13 Uhr wird daher mit Spannung erwartet, denn dann dürfte bekannt gegeben werden, ob es neue Maßnahmen in Niedersachsen geben wird. Verfolgen können sie die PK live auch auf haz.de.

Hamburger SV zu Gast bei den Roten

Bei der letzten Begegnung des Hamburger SV und Hannover 96 in der HDI-Arena im April 2021 mussten die Mannschaften wegen der Corona-Pandemie vor leeren Rängen spielen. Quelle: Florian Petrow (Archiv)

Einst war das Duell Hannoverscher Sportverein gegen Hamburger Sportverein ein Nordderby der ersten Bundesliga. Aktuell müssen sich beide Vereine mit der zweiten Liga begnügen, doch auch da geht es bei den Begegnungen immer um die Frage, wer eigentlich gerade der „große“ HSV ist. Am Sonntag ist es wieder so weit, dann ist der Hamburger SV zu Gast in der HDI-Arena. Anpfiff ist um 13.30 Uhr.

Minister stellt Bericht über Wohnungsmarkt vor

Niedersachsens Bau- und Umweltminister Olaf Lies (SPD). Quelle: Hauke-Christian Dittrich/dpa

Wie entwickelt sich der Wohnungs- und Häusermarkt in Niedersachsen? Wo wird besonders viel gebaut, wo wenig? Niedersachsens Umwelt- und Bauminister Olaf Lies stellt am Montag den Wohnungsmarktbericht des Landes vor. Die Grundzüge dürften sich dabei nicht groß verschoben haben: Während vor allem in ländlichen Regionen Südniedersachsens einige Immobilien sogar an Wert verlieren, klettern die Preise in den Ballungszentren seit Jahren kräftig. Vor kurzem hatte sich sogar die Bundesbank angesichts dieser bundesweit anhaltenden Entwicklung mit Sorge gemeldet – es bleibt abzuwarten, ob die Landesregierung diese Sorge teilt.

