Schwule Ampelmännchen, eine Messe für Ross und Reiter und die Kelly Family auf Jubiläumstour – das und was sonst noch in dieser Woche in Hannover wichtig wird, lesen Sie hier.

Wichtige in Hannover in dieser Woche: Die Messe Pferd & Jagd (li.), das Konzert der Kelly Family (rechts oben) und die Verleihungsdes Stadtkulturpreises in der Orangerie in Herrenhausen. Quelle: HAZ-Archiv