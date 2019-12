Hannover

Die Aufarbeitung der Rathausaffäre in Hannover geht in eine entscheidende Phase: Am Dienstag beginnt der Prozess gegen den ehemaligen Oberbürgermeister Stefan Schostok, seinen ehemaligen Büroleiter Frank Herbert und den ehemaligen Personaldezernenten der Stadt, Harald Härke. Für die drei ist es das erste öffentliche Zusammentreffen seit dem Höhepunkt der Rathausaffäre, der alle drei den Job kostete.

Prozess gegen Schostok beginnt

Am 30. April 2019 erklärte Stefan Schostok seinen Rücktritt als Oberbürgermeister von Hannover. Kurz zuvor hatte die Staatsanwaltschaft Schostok wegen schwerer Untreue angeklagt. Quelle: Moritz Frankenberg

Alle drei müssen sich wegen des Vorwurfs der besonders schweren Untreue verantworten. Es geht um Gehaltszulagen für Herbert sowie den ehemaligen Feuerwehrchef der Stadt, Claus Lange, in Höhe von insgesamt 64.000 Euro. Der damalige städtische Personalchef Härke soll dem früheren Büroleiter Herbert auf dessen Drängen zwischen April 2015 und Mai 2018 eine beamtenrechtswidrige Gehaltszulage von monatlich etwa 1300 Euro gewährt haben. Schostok soll das aus Sicht der Staatsanwaltschaft seit April 2017 gewusst, aber nicht unterbunden haben. Insgesamt soll der Landeshauptstadt durch Herberts Boni ein Schaden von rund 49.500 Euro entstanden sein.

Lesen Sie auch: Die Rathausaffäre für eilige Leser

Die Rathausaffäre zieht sich bereits seit mehr als zwei Jahren hin und spitzte sich im Frühsommer 2018 zu. Damals war durch Berichterstattung der HAZ bekannt geworden, dass die Zulagen von Frank Herbert unzulässig waren. Polizeibeamte durchsuchten kurz darauf im Auftrag der Staatsanwaltschaft die Büros von Schostok, Härke und Herbert im Rathaus sowie ihre Privatwohnungen und beschlagnahmten Unterlagen, E-Mail-Postfächer und die Diensttelefone der drei. Im April 2019 folgte die Anklage, im Mai stellte Schostok sein Amt zur Verfügung. Härke ist suspendiert, Herbert wurde aus dem Neuen Rathaus ins Ihmezentrum umgesetzt und ist seitdem krankgeschrieben. Gegen alle drei sind Disziplinarverfahren anhängig.

Fotostrecke : 24 Tipps – Hannover kostenlos erkunden

Zur Galerie Ob ein Tag im Sprengelmuseum, ein Spaziergang durch den Georgengarten oder gemütliches Stöbern auf dem Flohmarkt: Hannover hat einiges zu bieten.

Der Streit der Gilde geht vor Gericht

Die Außenansicht der Gilde Brauerei in der Südstadt. Quelle: Katrin Kutter

Die Zerschlagung der Gilde-Brauerei, dem ältesten Unternehmen Hannovers, in vier Teile hat vergangene Woche Mitarbeiter wie Öffentlichkeit gleichermaßen überrascht. Der Betriebsrat sprach von einer „Nacht- und Nebelaktion“ und „Zerstörungswut“ der Firmenleitung. Der Geschäftsführer des Gilde-Mutterkonzerns TCB Beverages, Karsten Uhlmann, warf den Gewerkschaftern dagegen vor, Lügen zu verbreiten.

Am heutigen Montag geht der Streit nun ab 10 Uhr vor dem Kadi weiter. Die Gewerkschaft NGG will vor dem Arbeitsgericht erzwingen, dass die Unternehmensaufspaltung rückgängig gemacht wird. In einem zweiten Prozess klagt die Gewerkschaft gegen die Gilde-Geschäftsleitung und wirft ihr Behinderung der Betriebsratsarbeit vor. Wie geht es weiter mit der Gilde? Das dürfte unter anderem vom Ausgang dieser Prozesse abhängen.

Fotostrecke : Wohin bei schlechtem Wetter in Hannover ?

Zur Galerie Der Himmel ist grau und der Wind pfeift? Wir haben ein paar Tipps für Dinge gesammelt, die man auch bei Schietwetter in Hannover machen kann.

Fotostrecke : Wohin bei gutem Wetter in Hannover ?

Zur Galerie Die Sonne scheint. Hier können Sie das gute Wetter in Hannover genießen.

Schafft es Hannover in die nächste Runde der Kulturhauptstadtbewerbung ?

Künstler Sebastian Peetz präsentierte Ende September das "Bid Book", mit dem sich Hannover auf den Titel der Kulturhauptstadt Europas bewirbt. Quelle: Christian Behrens

Darf sich Hannover im Jahr 2025 Kulturhauptstadt Europas nennen? Seit die Stadt erstmals ihre sehr kunstvoll gestaltete Bewerbungsmappe, das Bid Book, präsentierte und dann auch noch beim ersten Stelldichein der deutschen Bewerberstädte in Berlin mit einer Performance auf englisch überraschte, wachsen auch in Hannover Interesse und Zuversicht. „Das Feuer ist entfacht“, hatte Melanie Botzki vom Kulturhauptstadtteam beobachtet. Am Donnerstag fällt nun die Entscheidung, welche Städte in einer zweiten Bewerbungsrunde weiter um den Titel einer Europäischen Kulturhauptstadt 2025 kämpfen können. In Hannover lädt Oberbürgermeister Belit Onay dazu ein, die Veranstaltung ab 13.15 Uhr im Neuen Rathaus per Videoübertragung beim Public Viewing zu verfolgen. Und auch hier auf HAZ.de können Sie live mit dabei sein.

Außer Hannover bewerben sich Hildesheim, Dresden, Nürnberg, Magdeburg, Gera, Chemnitz und Zittau um den Titel. Aus den Städten, die am 12. Dezember auf die Shortlist kommen, wird im Herbst 2020 ein Sieger gewählt.

Muss die Stadt den Abriss der Conti-Ruinen in der Wasserstadt erlauben?

Blick auf denkmalgeschützten Altbauten auf dem ehemaligen Conti-Gelände im Stadtteil Limmer. Bauunternehmer Papenburg wollte diese Gebäude am Rande des Wasserstadt-Projekts abreißen - die Stadt Hannover versagte ihm jedoch die Genehmigung. Quelle: Moritz Frankenberg

Und noch ein Prozess, der für Diskussionsstoff sorgen wird: Die Wasserstadt in Limmer gehört zu Hannovers spannendsten Neubauprojekten. Streit gibt es aber um die Ruinen der alten Conti-Fabrik, die das Gelände zum Stichkanal abschirmen. Investor Günter Papenburg will die kontaminierten Gebäude abreißen lassen, die Stadt hat das aber zunächst aus Denkmalschutzgründen untersagt. Dagegen hat Papenburg geklagt. Mit einer Entscheidung des Verwaltungsgerichts wird am Dienstag gerechnet.

Lesen Sie auch:

Das große HAZ-Multimedia-Dossiert zur Wasserstadt

Immer auf dem Laufenden: Melden Sie sich hier zum kostenlosen E-Mail-Newsletter an, und wir informieren Sie direkt, wenn es etwas neues, spannendes zur Wasserstadt zu berichten gibt

Bilderstrecke:

Das ist sonst noch in Hannover los:

Holiday on Ice gastiert in Hannover

Von Donnerstag, 12., bis Sonntag, 15. Dezember, nimmt die neue Holiday-on-Ice-Produktion "Supernova" das Publikum in der Tui-Arena mit auf eine Reise von der Erde in eine ferne Galaxie. Die Geschichte: Ein Schneesturm trägt die Protagonisten aus einer verschneiten Polarwelt hinaus in die Unendlichkeit des Kosmos. Im Weltall starten sie eine einzigartige Reise durch das Unbekannte. In Hannover wird Special Guest Sarah Lombardi am Sonntag um 13 Uhr mit zwei Performances zu sehen sein. Die Shows starten von Donnerstag bis Sonnabend jeweils um 19 Uhr. Am Wochenende gibt es zusätzliche Aufführungen: Am Sonnabend ab 15.30 Uhr und am Sonntag jeweils ab 13 und 16.30 Uhr. Tickets bekommen Interessierte in allen HAZ-Ticketshops und hier online ab 27,84 Euro.

Lesen Sie auch: Diese Künstlerin ist in diesem Jahr mit dabei: Talent Marie greift nach den Sternen

Hannover 96 trifft auf den VFL Bochum

Nach dem Icehockey Derby in HannoverHeimsieg gegen Erzgebirge Aue trifft die Mannschaft von Kenan Kocak am Freitag, 13. Dezember, auf den VFL Bochum. Um 18.30 Uhr heißt es für die Roten im Vonovia Ruhrstadion weitere Punkte gegen den Abstieg zu sammeln.

Lesen Sie auch: Alle Nachrichten rund um Hannover 96

Icehockey Derby in Hannover

Die Skorpione aus der Wedemarkt treffen am Sonntag, 15. Dezember, auf die Indianer aus Hannover - zum zweiten Mal im Dezember. In der Eissporthalle Pferdeturm, Am Pferdeturm 7, startet das Derby um 19 Uhr. Karten für das Spiel EC Hannover Indians gegen Hannover Scorpions bekommen Interessierte in allen HAZ-Ticketshops und hier online ab 6.20 Euro.

Lesen Sie auch:

So bleiben Eltern auf dem Laufenden: Aktuelles aus Hannovers Schulen Geht auch ihr Kind auf eine Schule in Hannover? Dann bleiben Sie mit uns immer aktuell informiert über alle Themen rund um die Lernorte dieser Stadt – von der Grundschule bis zum Abitur. Fast täglich berichtet die HAZ online über alle wichtigen Entwicklungen, spricht mit Lehrern, Schülern und Politikern. Auf unserer Themenseite finden Sie alles auf einen Blick. Deshalb: Jetzt auf diese Seite ein Lesezeichen im Browser setzen oder auf dem Handy speichern!

Alle aktuellen Polizeimeldungen Die aktuellsten Polizeinachrichten aus Hannover lesen Sie hier in unserem Ticker.

Von lok