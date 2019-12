Hannover

Wie geht es weiter im Prozess gegen den ehemaligen Oberbürgermeister Stefan Schostok, seinen Büroleiter Frank Herbert und den ehemaligen Personaldezernenten der Stadt, Harald Härke? In der letzten Woche vor Weihnachten geht das Verfahren, das unter großer medialer Aufmerksamkeit gestartet war, in die zweite Runde.

Warum wurden die Zulagen für den Feuerwehrchef genehmigt?

Der Prozess gegen den ehemaligen Oberbürgermeister Stefan Schostok, seinen Büroleiter Frank Herbert und Ex-Personaldezernent Harald Härke ist in der vergangenen Woche vor dem Landgericht Hannover eröffnet worden. Quelle: Moritz Frankenberg

Am zweiten Prozesstag gegen die ehemaligen Stadtoberen Schostok, Härke und Herbert wird es am Mittwoch vor dem Landgericht vor allem um die Besoldung des ehemaligen Feuerwehrchefs der Stadt, Claus Lange, gehen. Der hatte ebenfalls unerlaubte Zulagen erhalten, war aber nie des Betrugs beschuldigt worden und hatte die rund 13.000 Euro zurückgezahlt. Der Fall ist relevant für die Anklage gegen Härke, Schostok und Herbert, weil die drei bei dieser Entscheidung ebenfalls beteiligt waren. Der Prozesstag beginnt um 9 Uhr.

Gedenken an ermordete Juden

Das Mahnmal auf dem Opernplatz. Quelle: Tim Schaarschmidt

Mit einer Kranzniederlegung am Holocaust-Mahnmal auf dem Opernplatz wird am Montag den Menschen gedacht, die in Zeiten des Nazi-Regimes aus Hannover deportiert und ermordet worden waren. Zudem gibt es eine gesonderte Feier, bei der das Denkmal selber gewürdigt wird, das vor 25 Jahren eingeweiht worden war.Auf dem vom Verein Memoriam ab 1991 projektierten und vom Künstler Michelangelo Pistoletto entworfenen Mahnmal sind alphabetisch die 1935 Namen der jüdischen Bürger eingraviert, die zwischen 1933 und 1945 aus Hannover deportiert wurden, mit Geburts, Deportations- und so weit bekannt Todesdaten sowie Todesort.

Im Vorfeld der Feier hatte es Missstimmungen gegeben, da eine der Initiatoren des Mahnmals, die damalige NDR-Funkhauschefin Lea Rosh, nicht eingeladen worden war. Die Stadt bat für den Lapsus um Entschuldigung und holte die Einladung nach.

Weihnachtscircus gastiert in Hannover

Nachdem im letzten Jahr ein komplettes Zirkusprogramm aus China (siehe Bild) zu sehen war, stellen sich 2019, die zum Teil preisgekrönten, Artisten wieder dem "Grand Prix". Quelle: Christian Behrens

Mit dem beliebten "Grand Prix der Artisten" gastiert der Weihnachtscircus Hannover vom Dienstag, 17., bis Sonntag, 29. Dezember, zum dritten Mal auf dem Schützenplatz, Bruchmeisterallee 1A. Nachdem im letzten Jahr ein komplettes Zirkusprogramm aus China zu sehen war, stellen sich 2019, die zum Teil preisgekrönten, Artisten wieder dem "Grand Prix". Dabei entscheidet das Publikum darüber, wer zwischen Zelthimmel und Manegengrund der Beste ist. Die Shows starten montags bis sonnabends täglich um 15.30 und 19.30 Uhr, sonntags immer um 11.30 Uhr. Die Ausnahmen: Am Eröffnungstag ist die Veranstaltung nur um 19.30 Uhr, am Dienstag, 24. Dezember, nur um 14 Uhr. Die Karten kosten zwischen 23,90 und 59,90 Euro und sind in allen HAZ/NP-Ticketshops sowie auch online erhältlich.

Die Night of the Proms 2019

Klassik trifft Pop: Bereits zum 26. Mal findet die große Musikshow am Mittwoch, 18. Dezember, in der TUI-Arena, Expo Plaza 7, statt. Alan Parsons, Al McKay´s Earth, Wind & Fire Experience, Eric Bazilian & Rob Hyman of The Hooters, Leslie Clio, "Mister Music" John Miles und die kanadische Sopranistin Natalie Choquette ziehen im Rahmen der Tournee in diesem Jahr durch die Arenen Deutschlands. Unterstützt werden sie dabei um 20 Uhr von einem Sinfonieorchester. Mit einer spektakulären Lichtshow und Großprojektionen zeigt die dreistündige Show, dass klassische Musik auch außerhalb typischer Klassik-Konventionen funktioniert. Die Karten kosten zwischen 73,25 und 91,65 und sind in allen HAZ/NP-Ticketshops sowie auch online erhältlich.

Die Recken sind zuhause noch ungeschlagen

In der TUI Arena, Expo Plaza 7, bekommt der Handballclub TSV Hannover-Burgdorf am Donnerstag, 19. Dezember, Besuch aus Franken. Um 19 Uhr versuchen die Recken ihre Heimbilanz mit null Niederlagen gegen den HC Erlangen aufrecht zu erhalten.

Hannover Indians spielen gegen Krefelder EV 81

Zum zweiten Mal ist der Oberliga-Neuling aus Krefeld am Freitag, 20. Dezember, zu Gast am Pferdeturm. Die neu ins Leben gerufene Icehockey U23-Mannschaft der Krefeld Pinguine ist zur neuen Saison erstmals in der Oberliga Nord an den Start gegangen. Das Team verfügt über junge und talentierte Spieler, gegen de sich die Indianer um 20 Uhr im Eisstadion am Pferdeturm, Am Pferdeturm 7, behaupten müssen.

Hannover 96 trifft auf den VfB Stuttgart

Nach dem Spiel gegen VFL Bochum trifft die Mannschaft von Kenan Kocak am Sonnabend, 21. Dezember, zuhause auf den VfB Stuttgart. Um 13 Uhr heißt es für die Roten in der HDI-Arena, Robert-Enke-Straße 3, weitere Punkte gegen die Schwarben zu sammeln.

