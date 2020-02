Hannover

Verletzt man die Rechte von Kindern, wenn man ihre Bilder bei Facebook, Instagram oder Twitter veröffentlicht? Was für viele Eltern selbstverständlich ist, spielt in dieser Woche bei einem Prozess in Hannover eine gewichtige Rolle.

Gericht entscheidet: Durfte Vater Bilder seiner Tochter posten?

Darf man Bilder seiner Kinder in sozialen Netzwerken posten? Normalerweise klagt niemand dagegen, eine Großmutter hat nun aber den Vater ihres Enkelkindes vor Gericht gezogen. Quelle: dpa/ Rolf Vennenbernd

Das Amtsgericht Hannover muss entscheiden, ob ein Vater die Rechte seiner kleinen Tochter verletzt hat, weil er Fotos von ihr in sozialen Medien veröffentlicht hat. Geklagt hatte die für die Tochter sorgeberechtigte Großmutter. Sie hatte dem Vater zuvor auch verboten, Bilder des Mädchens zu posten. Eine eher ungewöhnliche Konstellation, die aber dazu führt, dass die Frage nun einmal geklärt werden muss, ob solche Bilder einen Eingriff in den höchst persönlichen Lebensbereich von Kindern bedeuten. Prozessauftakt ist am heutigen Montag, den 3. Februar.

Schwule Ampelmännchen sollen kommen – und jetzt auch Nana-Ampeln?

Mit solchen oder ähnlichen Ampelmännchen will der Rat der Stadt Hannover zum nächsten Christopher Street Day ein Zeichen gegen sexuelle Diskriminierung setzen. Quelle: picture alliance/dpa

Zum Christopher-Street-Day am 30. und 31. Mai 2020 soll Hannover für einige Ampeln queere Ampelmännchen bekommen – mit diesem Beschluss hat Hannovers Rat im vergangenen Jahr eine intensive Debatte ausgelöst. Nun hat die CDU-Fraktion im Rat einen Gegenvorschlag unterbreitet: Einige Ampellichter in der Stadt sollen Nana-Lichter bekommen und so für eine der bekanntesten Sehenswürdigkeiten der Stadt werben. Am Montag diskutiert der Gleichstellungsausschuss der Stadt über diese Frage.

Baugesellschaft der Üstra stellt Baupläne vor

Wo wird im Stadtbahnnetz gebaut? 2017 etwa musste der Hochbahnsteig in Herrenhausen komplett saniert werden. Quelle: Michael Thomas (Archiv)

Wo sollen in den nächsten Monaten Stadtbahngleise ausgebessert, Hochbahnsteige errichtet und Leitungen verlegt werden? Und welche Baustellen müssen die Hannoveraner dafür in Kauf nehmen? Die Infrastrukturgesellschaft der Region Hannover (Infra), die für den Erhalt und Ausbau des Stadtbahnnetzes zuständig ist, stellt am Dienstag ihre Pläne für das laufende Jahr vor. Im vergangenen Jahr hat die Infra 41 Millionen Euro ausgeben wollen, das meiste davon für den Ausbau der Stadtbahnlinie nach Hemmingen.

Rassistischer Angriff am Steintor: Prozess beginnt

Hier ereignete sich der Angriff von drei Rechtsextremen auf einen dunkelhäutigen Mann. Der Fall kommt nun vor Gericht. Quelle: Christian Elsner (Archiv)

Im vergangenen Juli sorgte ein rassistisch motivierter Angriff am Steintor für Entsetzen: Drei Männer hetzten einen Hund auf einen dunkelhäutigen Passanten. Das Opfer erlitt eine Bisswunde am Oberschenkel und musste sich zudem von den Angreifern rassistisch beschimpfen lassen. Einer der Täter trug eine Hakenkreuz-Tätowierung auf dem Oberarm. Erst vier Monate später konnte der Tierhalter festgenommen werden. Am Mittwoch beginnt der Prozess gegen ihn vor dem Amtsgericht Hannover.

TUI-Arena wird zur ZAG-Arena

Feste Adresse für Sport, unter anderem für das Spiel der TSG Hannover-Burgdorf gegen den THW Kiel am vergangenen Sonnabend: Die Tui-Arena an der Expo-Plaza. Quelle: Friso Gentsch/dpa

Die TUI-Arena verliert ihren Namen –und wird demnächst ZAG-Arena heißen. Am Mittwoch unterzeichnen Hallen-Eigentümer Gunter Papenburg und Neu-Sponsor Martin Weiß von der Zeitarbeitsfirma ZAG den entsprechenden Vertrag. Papenburg macht bei dem Deal auf jeden Fall einen Gewinn, den Bislang-Namensgeber Tui zahlt bereits seit Jahren kein Geld mehr für die Verwendung des Namens – der entsprechende Vertrag war bereits 2013 ausgelaufen.

Neue Forschung zu Lindens Geschichte

"Gruß aus Linden vor Hannover": Die Postkarte aus der Zeit um 1900 zeigt das Rathaus, den Nachtwächterbrunnen und eine Ansicht der Martinskirche. Quelle: Historisches Museum Hannover

Vor 100 Jahren verlor Linden seine Stadtrechte und wurde zum 1. Januar 1920 in die Stadt Hannover eingemeindet. Anlass für Historiker, sich der Vergangenheit erneut zu widmen. Am Freitag präsentiert das Stadtarchiv 1300 bislang nicht erforschte Akten aus Linden und erklärt, wie sie diese restauriert und ausgewertet werden.

Beat it! In der Swiss Life Hall

Unter dem Titel „Beat it!“ kommt die Musical-Show über Pop-Idol Michael Jackson wieder nach Hannover. Darin präsentiert Erfolgsproduzent Oliver Forster 25 der größten Jackson-Hits in einzigartigen Originalchoreografien - Songs wie "Dirty Diana", "Thriller", "Man In The Mirror", " Billie Jean", "Beat it" oder "ABC" werden live am Freitag, 7. Februar, in der Swiss Life Hall, Ferdinand-Wilhelm-Fricke-Weg 8, aufgeführt. Die zweistündige Musical-Biographie beginnt um 20 Uhr, Einlass ist um 18.30 Uhr. Die Karten kosten zwischen 48,50 und 81,50 Euro und sind in allen HAZ-Ticketshops erhältlich.

Drei Punkte fest eingeplant: Gegen die Eulen Ludwigshafen haben die Handballspieler vom TSV Hannover Burgdorf alle bisherigen Begegnungen in der Bundesliga für sich entscheiden können. Diese Serie wollen die Recken am Sonntag, 9. Februar, weiter ausbauen und setzen dabei auf die Unterstützung ihrer Fans in Swiss Life Hall, Ferdinand-Wilhelm-Fricke-Weg 8. Anpfiff der Partie ist um 16 Uhr. Das Spiel ist bereits ausverkauft, alle Informationen über die Recken finden Sie hier.

Erster Auswärtssieg in der Rückrunde?

Am Sonntag, 9. Februar, ist Hannover 96 bei der Spielvereinigung Greuther Fürth zu Gast. Das Fußballspiel wird um 13.30 Uhr im Sportpark Ronhof angepfiffen. Tickets gibt es noch für 15,40 und 30,80 Euro. Wer das Spiel aus Hannover verfolgen möchte, kann das hier online tun.

Von red