Hannover

100 Tage genießt jeder Politiker zum Amtsantritt Schonzeit. Er soll sich in sein neues Amt einfinden, Themen sortieren und Entscheidungen vorbereiten. Für Hannovers neues Stadtoberhaupt Belit Onay endet diese Frist am 1. März – dem bevorstehenden Sonntag.

Belit Onay seit 100 Tagen im Amt

Seit dem 22. November und damit jetzt seit fast 100 Tagen im Amt: Der grüne Oberbürgermeister Belit Onay. Quelle: Tim Schaarschmidt

Seit dem 22. November ist Belit Onay, der erste grüne Oberbürgermeister Hannovers, im Amt. An jenem Tag hängte ihm Bürgermeister Thomas Hermann die Amtskette um, seither ist Onay Verwaltungschef und Stadtoberhaupt mit allen Rechten und Pflichten. Mit markanten Forderungen und Zitaten hat sich Onay in dieser Zeit zurückgehalten, dafür hat er nach innen gearbeitet und etwa die lückenhafte Dezernentenstruktur im Rathaus neu sortiert. Am Mittwoch will sich der Oberbürgermeister öffentlich zum Ende der „Schonzeit“ äußern, es wird erwartet, dass er dabei auch inhaltlich Akzente setzen wird.

Preise für die besten Lokale bei der Nacht der Gastronomie

Das „Zurück zum Glück“ im Zooviertel gehört zu den Nominierten in der Kategorie „Innovativstes Konzept“ –dem Jurypreis der Nacht der Gastronomie. Quelle: Tim Schaarschmidt

Welches Restaurant ist das beste der Stadt? Welche Bar verdient besondere Beachtung? Welches Vereinsheim ist das urigste und gemütlichste? Bei der Nacht der Gastronomie werden die spannendsten, überzeugendsten oder einfach besten Lokale der Stadt gekürt. Mit in der Jury ist auch HAZ-Feinschmecker Hannes Finkbeiner. Die Gala mit Preisverleihung im Kuppelsaal steigt am Montagabend. Alle Ergebnisse erfahren Sie bereits am Abend auf HAZ.de und natürlich auch am Dienstag in der HAZ.

Erinnerung an letzten Deportationszug

Am Holocaust-Mahnmal auf dem Opernplatz wird am Dienstag des letzten Deportationszugs im Februar 1945 Richtung Theresienstadt gedacht. Quelle: Tim Schaarschmidt

Der Krieg war bereits verloren, das Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau bereits von der Roten Armee befreit, doch die Deportations- und Tötungsmaschinerie der Nationalsozialisten lief weiter. Noch am 25. Februar 1945, rund sechs Wochen vor dem Kriegsende in Hannover, verließ der letzte Deportationszug mit jüdischen Mitbürgern den Bahnhof in Hannover mit Ziel Theresienstadt. An diesen letzten Zug vor genau 75 Jahren erinnert am Dienstag eine Gedenkveranstaltung am Holocaust-Mahnmal auf dem Opernplatz.

HAZ-Forum zur Zukunft der Kleingärten

Hannovers Kleingartenanlagen sind nicht selten so groß wie ganze Stadtviertel –das weckt Begehrlichkeiten. Quelle: Google

Die Stadt Hannover wächst – und damit auch die Konkurrenz um die Flächen. Wohnraum ist bereits jetzt knapp in der Stadt, außerdem gehen die Planer um Stadtbaurat Uwe Bodemann von einem weiteren Zuwachs der Bevölkerung in den nächsten zehn Jahren aus. Zudem werden Gewerbegebiete knapp – der Wirtschaftsausschuss geht davon aus, dass es nur noch für das laufende Jahr genug Flächen an Firmen zu vergeben gibt und dann neue gefunden werden müssen.

Drohen die Kleingärtner bei diesen Bedürfnissen den Kürzeren zu ziehen und ihre Parzellen abgeben zu müssen? Um genau diese Frage geht es beim HAZ-Forum am Dienstagabend. Hannovers Wirtschaftsdezernentin Sabine Tegtmeyer-Dette trifft dabei auf Reinhard Martinsen, Vizepräsident im Bezirksverband der Kleingärtner in Hannover und Vertreter des Aktionsbündnis gegen Kleingartenzerstörung. Freie Plätze gibt es bei der Veranstaltung nicht mehr, Sie können die Diskussion aber am Dienstagabend ab 19 Uhr live auf HAZ.de verfolgen.

Von red