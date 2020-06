Hannover

“Wir sind die ersten, die in der Coronakrise dichtgemacht wurden – und wir werden die letzten sein, die wieder aufmachen dürfen.“ Diesen verzweifelten Satz konnte man in den vergangenen Wochen von vielen DJs, Disco-Betreibern, Messebauern, Eventmanagern und Veranstaltungstechnikern hören. Um auf ihre Lage aufmerksam zu machen, sollen am heutigen Montagabend in ganz Deutschland rund 3200 Gebäude angestrahlt werden – auch in Hannover.

Lichterkette für die Veranstaltungsbranche

Alle Häuser rot – so soll es am Freitagabend auch in Hannover aussehen Quelle: privat

Rund 800 Scheinwerfer stehen am heutigen Montagabend in Hannover bereit für eine Lichterkette: Neues Rathaus, Landtag, Holzmarkt, Marktkirche, Platz der Weltausstellung, Kröpcke und Staatsoper sollen mit Einbruch der Dunkelheit angestrahlt werden. Mit der Aktion „Night of lights“ will die Veranstaltungsbranche auf ihre verzweifelte Lage in der Corona-Pandemie aufmerksam machen. Die 1,3 Kilometer lange Lichterkette sei „ein Zeichen an die Wirtschaft und Politik, dass niemand aus dieser Kette verloren gehen soll“, heißt es in dem Aufruf. Um 22 Uhr geht es los, drei Stunden lang sollen die Lichter leuchten.

Fußballspielen trotz Burnout führt zu Kündigung

Ist Fußball in der Freizeit erlaubt, wenn man mit Burnout krankgeschrieben ist? Das muss jetzt das Arbeitsgericht Hannover entscheiden. Quelle: Joaquim Ferreira/imago

Ist Fußball Erholung oder eher Stress? Diese nicht ganz einfache Frage muss das Arbeitsgericht in Hannover im Fall eines Mitarbeiters einer Verpackungsfirma klären. Der Mann war wegen eines Burnouts krank geschrieben, dann aber beim Fußballspielen gesehen worden. Prompt flatterte die Kündigung der Firma ins Haus, was dieser aber nicht hinnehmen wollte. Fußballspielen sei schließlich gesund und trage zur Genesung bei, die Kündigung sei daher nicht rechtens. Angepfiffen wird der Prozess am Dienstag.

Dart-Stars auf dem Schützenplatz

Dart-Star: Der Niederländer Michael van Gerwen gehört zu den bekanntesten Gesichtern des Sports. Quelle: Getty Images Europe

Okay, Konzerte gab es schon einige bei der Autokultur auf dem Schützenplatz. Auch Comedy, Zirkus, Poetry Slam und sogar Ehepaar Pocher beim Einsprechen eines Podcasts. Am Mittwoch erwartet die Fans nun etwas neues: Eine Drive-in Darts Gala. Also: Pfeilewerfen auf offener Bühne. Und das Publikum hupt dazu. Die Darts-Legenden Michael van Gerwen, Raymond van Barneveld, die deutsche Nummer 1 Max Hopp und Devon Petersen werden bei der Show erwartet. Am Mittwoch um 19 Uhr fliegt der erste Pfeil. Tickets gibt es unter anderem beim HAZ-Ticketshop.

Lumix-Bilder in der Stadt zu sehen

Zwei Kinder spielen am Strand neben der Mauer, die die USA von Mexiko trennt. Das Bild des Fotografen Geoffrey Guillemard ist auf dem Lumix-Festival zu sehen. Quelle: HAYTHAM PICTURES

Wegen der Corona-Pandemie muss auch das Lumix-Festival in diesem Jahr größtenteils im Internet stattfinden. Doch so gänzlich will das Fotofest nicht aus der Stadt verschwinden: An zehn Festivaltagen fahren Studierende mit den Lumix-Mobilen durch die Stadt, zeigen großformatige Fotografien und wollen mit den Hannoveranern über die Rolle von Fotografie ins Gespräch kommen. Am Freitag kann man die rollende Ausstellung von 14 bis 15 Uhr auf dem Opernplatz sehen und von 16 bis 17 Uhr vor dem Zoo Hannover in der Adenauerallee, Ecke Waldchaussee.

Eine Tour durch die Herrenhäuser Gärten

Nach der Corona-Zwangspause sind die Herrenhäuser Gärten wieder geöffnet. Und auch die nächtliche Illumination kann wieder bestaunt werden. Quelle: Patrick Graf

Lange waren keine Rundgänge durch die Herrenhäuser Gärten möglich, nun werden sie wieder angeboten. Wer sich durch die prächtigen Barockanlagen führen lassen möchte, hat dazu am Sonnabend und Sonntag um 14 Uhr die Gelegenheit. Die Tour dauert 1,5 Stunden und kostet zusätzlich zum Garteneintritt sechs Euro für Erwachsene, ermäßigt 3,50 Euro, Kinder bis 12 Jahre sind frei.

96 verabschiedet sich in die Sommerpause

Was gegen St. Pauli (Spielszene im Bild) schon gelang, soll nun auch zum Saisonabschluss gegen den VfL Bochum nochmal geschafft werden: Ein Heimsieg in der HDI-Arena. Quelle: Hannover 96 Pool

Ein letztes Mal müssen die Spieler von Hannover 96 ran, dann ist wohl endlich Sommerpause. Am Sonntag um 15.30 Uhr wird das Spiel in der HDI-Arena gegen den VfL Bochum angepfiffen. Für die beiden Mannschaften geht es um nichts mehr, sie haben weder mit dem Abstieg noch mit dem Aufstieg aus der zweiten Liga was zu tun. Aber ein Sieg zum Saisonende dürfte die Stimmung bei den Roten nochmal heben. Und verdient hätte es sich die Mannschaft durch die Leistungen nach der Coronapause allemal.

