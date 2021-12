Hannover

Die letzte Woche des Jahres 2021 ist nicht die Zeit für große Unternehmungen, es sind Weihnachtsferien, die Kommunalpolitik ruht und viele Unternehmen haben in dieser sogenannten „Zeit zwischen den Jahren“ ohnehin komplett geschlossen. Denn Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hat zur „Weihnachtsruhe“ aufgerufen. Die Menschen sollen auf Abstand gehen, sich möglichst wenig treffen und wenn überhaupt dann höchstens zum Impfen gehen. Maximal zehn Personen sollen zusammenkommen, Bars und Diskotheken bleiben geschlossen, diese Maßnahmen gelten bis zum 15. Januar.

Weihnachtsgeschenke umtauschen – oder lieber nicht?

Normalerweise nutzen viele den ersten Tag, an dem die Geschäfte nach Weihnachten wieder geöffnet sind, zum Umtauschen oder Einlösen von Gutscheinen. Dieses Jahr dürfte das anders sein. Quelle: Rainer Droese

Der erste Werktag nach den Festtagen ist traditionell der „Umtauschtag“, doch viele Menschen dürften am Montag lieber zuhause bleiben wollen anstatt in die City zu fahren. Seitdem das Oberverwaltungsgericht Lüneburg die 2G-Regel für den Einzelhandel gekippt hat, gilt fürs Shopping nur eine FFP2-Maskenpflicht.

Digitale Rallye durch die Herrenhäuser Gärten

Kulturinteressierte können am Montag zwischen 9 und 16.30 Uhr mithilfe der App Actionbound an einer digitalen Gartenrallye zum 375. Geburtstag von Leibniz teilnehmen. Mehr zum Thema erfahren Sie hier.

Zoo lockt mit Tieren und Lichterschau

Die Lichterschau Christmas Garden im Zoo Hannover ist noch bis 9. Januar geöffnet. Quelle: Florian Petrow

Die Showarena im Zoo ist zurzeit zwar geschlossen, ein Zoo-Besuch lohnt sich aber auch im Winter, geöffnet ist täglich zwischen 10 und 16 Uhr. Weitere Informationen bietet der Zoo auf seiner Webseite. Um 17 Uhr startet etwa der Christmas Garden. Das Lichtspektakel, das den Winterzoo abgelöst hat, läuft noch bis zum 9. Januar, jeweils bis 22 Uhr.

Frischen Fisch für Silvester

Felix Stähler hatte schon kurz vor Heiligabend am Maschsee Karpfen angeboten. Quelle: Samantha Franson

Am Donnerstag, 30. Dezember, werden am Maschsee-Nordufer von 10 Uhr an Karpfen, Zander und andere Fische zum Verzehr verkauft. Weil „Karpfen blau“ nicht nur ein Silvester-, sondern zumindest in Norddeutschland auch ein Weihnachtsessen ist, gab es am 23. Dezember hier schon mal Fischverkauf.

Silvester in die Markthalle?

Ein Besuch in der Markthalle gehört für viele Hannoveraner Silvester einfach dazu. Bis zu 900 Besucher sind auch in diesem Jahr – trotz der verschärften Corona-Regeln – erlaubt. Geöffnet ist die Halle bis 14 Uhr, an allen Ständen gilt 2G plus.

Silvesterkonzert in der Galerie Herrenhausen

Die Silvesterkonzerte der Hannoverschen Hofkapelle finden schon seit 16 Jahren statt – hier ein Bild von 2018. Quelle: Katrin Kutter

Silvester um 17 Uhr spielt die Hannoversche Hofkappelle in der Galerie Herrenhausen Barockstücke von Bach, Telemann und Keiser. Weitere Informationen finden Interessierte hier.

Von Saskia Döhner