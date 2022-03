Hannover

Sollen Ratsmitglieder ihre Aufwandsentschädigung einmalig für Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine spenden? Das zumindest ist ein Vorschlag von Einzelvertreter Jens Böning („Die Hannoveraner“). Er regt an, dass alle 64 Ratsmitglieder jeweils 550 Euro spenden, das ergäbe 35.200 Euro. In der nächsten Ratssitzung Ende März will Böning seine Idee präsentieren. Lediglich profilieren wolle er sich mit seinem Vorschlag nicht, betont Böning.

Ratspolitiker: Kommunalpolitik eigentlich ein Vollzeit-Job

Ratsmitglieder bekommen für ihre Arbeit eine Aufwandsentschädigung von 510 Euro monatlich. Die drei ehrenamtlichen Bürgermeister, Vertreter von Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) bei repräsentativen Terminen, erhalten 1275 Euro pro Monat. Denselben Betrag bekommen auch die Fraktionsvorsitzenden im Rat. Immer wieder weisen Ratsmitglieder darauf hin, dass die kommunalpolitische Arbeit in einer Großstadt wie Hannover eigentlich ein Vollzeit-Job sei.